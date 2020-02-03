Ход реализации Госпрограммы

Источник материала: Кричевская жизнь

На заседании коллегии Комитета государственного контроля Могилевской области рассмотрены результаты контроля за ходом реализации в Осиповичском районе Госпрограммы развития аграрного бизнеса.

Коллегией отмечено, что принятые местными органами управления меры по повышению эффективности функцио­нирования этой важнейшей для экономики региона отрасли не позволили обеспечить достижение намеченных показателей. В организациях АПК райо­на не решены проблемы обеспеченнос­ти кадрами (на 01.12.2019 были вакантны должности 22 специалистов и руководителей), сокращается численность работников, допускаются нарушения финансовой дисциплины, технологических требований, а также случаи ­бесхозяйственности.

Материалы коллегии направлены Комитетом заинтересованным государственным органам для принятия мер реагирования и профилактики правонарушений, выполнение внесенных предложений взято на контроль.

А. Игликов,

заместитель председателя Комитета.