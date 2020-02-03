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Ход реализации Госпрограммы
03.02.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
На заседании коллегии Комитета государственного контроля Могилевской области рассмотрены результаты контроля за ходом реализации в Осиповичском районе Госпрограммы развития аграрного бизнеса.
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На заседании коллегии Комитета государственного контроля Могилевской области рассмотрены результаты контроля за ходом реализации в Осиповичском районе...
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