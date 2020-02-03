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Мальчик хотел найти клад. Дедушка сделал для внука карту и предложил отправиться на поиски сокровищ
Источник материала: СТВ
Мальчик спросил у дедушки насчёт волшебника, а мужчина решил исполнить просьбу внука самостоятельно.
Пользователь Reddit
Отец автора публикации решил помочь внуку с этой задачей. Он закопал на принадлежащей семье территории «магические сокровища», сделал карту, а затем предложил ребёнку отправиться на поиски. Похоже, малышу путешествие понравилось.
Пользователи Reddit порадовались за семью автора публикации и сказали, что в будущем хотели бы стать такими же хорошими бабушками и дедушками.
Несколько недель назад мы рассказывали о мужчине, который нашёл настоящий клад.
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Мальчик спросил у дедушки насчёт волшебника, а мужчина решил исполнить просьбу внука самостоятельно. Пользователь Reddit поделился небольшой историей о своей...
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