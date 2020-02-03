Чтобы был порядок

Источник материала: Кричевская жизнь

Порядок в подъезде многоквартирного дома – забота каждого жителя. Об этом беседуем с начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Ириной Качановой.

– Ирина Владимировна, каждому хочется, чтобы в подъезде многоквартирного дома, где он живет, было чисто и уютно. Но для этого нужно поддерживать порядок, заботиться о сохранении того, что уже сделано по благоустройству. Но если требуется ремонт, кто должен его сделать?

– Согласно Указу № 535 Президента Республики Беларусь «О предоставлении жилищно-коммунальных услуг», расходы по ремонту подъезда на себя берут сами жильцы. Если раньше для ремонта подъезда УКПП «Коммунальник» нужно было получить согласие большей части собственников квартир, то сейчас письменно опрашивать жителей нет необходимости. Если требуется ремонт мест общего пользования, коммунальники составляют дефектный акт и дают жильцам 30 дней устранить недостатки. Если за это время жильцы не справились, ремонт сделает УКПП «Коммунальник». Стоимость ремонта включат в квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг. Размер оплаты будет зависеть от занимаемой жильцом площади. Словом, те, кто живет в трехкомнатных квартирах, заплатят больше, в двухкомнатных и однокомнатных – меньше. Не заплатить нельзя, так как эта услуга относится к основным. Причем, законодательство не запрещает распределить выплаты на несколько месяцев.

– В какой срок УКПП «Коммунальник» может принять решение о необходимости проведения ремонта в подъезде дома?

– Все зависит от состояния подъезда, но не более чем после истечения семи лет, которые прошли после предыдущего ремонта. Хотя, возможно, что и после семи лет в подъезде ремонт не потребуется – все зависит от аккуратности жильцов. Но необходимость в ремонте может возникнуть и раньше. Например, такое решение может быть принято, как следует из Указа, «при выявлении повреждений вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, в том числе в результате актов вандального характера, либо надписей и (или) изображений непристойного характера в ходе проведения общих осмотров жилого дома». В этом случае УКПП «Коммунальник» обязано в течение 5 рабочих дней уведомить уполномоченное лицо по управлению общим имуществом, товарищество собственников либо организацию застройщиков (за исключением товариществ собственников либо организаций застройщиков, самостоя­тельно осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда) для принятия соответствующих мер.

– Какие виды работ в подъезде оплачивают собственники квартир?

– Это расшивка швов, заделка выбоин, трещин, отдельных участков стен, восстановление штукатурки и облицовки стен и потолков, выравнивание стен и потолков, заделка выбоин, трещин в цементных, бетонных полах, работы по ремонту, замене покрытий полов без изменения конструкций, малярные работы (в том числе окраска стен, потолков, оконных и дверных заполнений, трубопроводов, отопительных приборов, элементов мусоропроводов, почтовых ящиков, решеток, перил, поручней) и др. УКПП «Коммунальник» не может заставить заплатить собственников квартир за работы, не входящие в перечень. Так, к подъезду не относятся технические помещения, входные группы, крыльцо, козырек над ним. Поэтому ремонтировать их в случае надобности будут за счет бюджета и отчислений на техобслуживание. В список ремонтных работ, оплачиваемых жильцами, нельзя включить замену или восстановление окон и дверей (фурнитуры для них), радиаторов отоп­ления, поручней лестничных ограждений, отдельных ступеней, металлических решеток, ограждающих окна, электрической сети, вышедших из строя выключателей, штепселей, розеток, светильников. В перечень работ за счет жильцов при текущем ремонте подъезда не входит замена стекол. Разбитые стекла в окнах заменят за счет средств, выделяемых на оплату работ, выполняемых при техническом обслуживании дома. Но за сохранность и эксплуатацию новых стеклопакетов, которые установят во время ремонта, будут нести ответственность все собственники квартир.

– Как будут информироваться жильцы о предстоящем ремонте?

– Соответствующее объявление должно быть размещено на информационной доске в подъезде за месяц до начала работ. В нем необходимо указать сроки, общую стоимость, сумму, которую необходимо внести для возмещения затрат с метра квадратного общей площади. Также необходимо пригласить жильцов на общее собрание, где будут обсуждаться вопросы, которые касаются ремонта. Все пожелания необходимо занести в протокол, а затем нужно заключить договоры с собственниками квартир. Но если с отдельными собственниками не удалось заключить договор, то ремонт все равно будет проведен. На текущий ремонт, проведенный в подъезде, исполнитель, как правило, дает двухлетнюю гарантию.

Записал Д. Владимиров.