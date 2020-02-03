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Европейская ассоциация молодёжных карт впервые посетит Беларусь

03.02.2020 12:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 февраля в Беларусь впервые с визитом прибудет делегация Европейской ассоциации молодёжных карт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Европейская ассоциация молодёжных карт впервые посетит Беларусь

Поводом для посещения станет подписание соглашения о вступлении в ассоциацию Белорусского республиканского союза молодёжи. Таким образом, БРСМ присоединится к 34-м европейским странам, по инициативе которых более 30 лет назад и была создана молодёжная ассоциация.

Европейская ассоциация молодёжных карт впервые посетит Беларусь

Такое взаимодействие между национальными организациями не только позволит укрепить студенческий диалог, но и  сделает выездной туризм для молодёжи более доступным. Карта действительна во всех государствах-участниках. В некоторых из них она является удостоверением личности и даже дает право на бесплатный проезд.

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Новости Беларуси. 3 февраля в Беларусь впервые с визитом прибудет делегация Европейской ассоциации молодёжных карт, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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