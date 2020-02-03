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В Минске не будут вводить оплату наземного транспорта банковской картой

03.02.2020 12:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске не будут вводить оплату наземного транспорта банковской картой
Фото из открытых источников

Оплату проезда бесконтактными банковскими картами в наземном транспорте Минска отменят, пишет TUT.by. Более полугода такую возможность тестировали на трамвайном маршруте №6 и планировали расширить ее на весь наземный транспорт. Однако этого не произойдет.

В Минске не будут вводить оплату наземного транспорта банковской картой На каком расстоянии от проезжей части нужно ждать автобус?

«Мы уведомили банк, что расторгаем с ними договор по эксплуатации системы, – сказал заместитель главного инженера «Минсктранса» Михаил СЛОДИНСКИЙ. – Но точной даты отмены теста пока нет. Об этом отдельно сообщим пассажирам». По предварительной информации, это произойдет примерно в середине февраля.

Ранее «Минсктранс» раскритиковал оплату проезда бесконтактными картами. Основное недовольство транспортников вызывало отложенное списывание платежей: у них не сходились цифры по числу пассажиров, которые воспользовались услугой. БПС-Сбербанк с претензиями не согласился.

При этом оплату проезда в метро с помощью бесконтактной банковской карты никто отменять не собирается. Эту технологию внедрили в июне 2018 года. Она пользуется популярностью у пассажиров.

 
Теги: Минск
 
 
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