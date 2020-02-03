В Минске не будут вводить оплату наземного транспорта банковской картой

Источник материала: Аргументы и факты

Оплату проезда бесконтактными банковскими картами в наземном транспорте Минска отменят, пишет TUT.by . Более полугода такую возможность тестировали на трамвайном маршруте №6 и планировали расширить ее на весь наземный транспорт. Однако этого не произойдет.

«Мы уведомили банк, что расторгаем с ними договор по эксплуатации системы, – сказал заместитель главного инженера «Минсктранса» Михаил СЛОДИНСКИЙ. – Но точной даты отмены теста пока нет. Об этом отдельно сообщим пассажирам». По предварительной информации, это произойдет примерно в середине февраля.

Ранее «Минсктранс» раскритиковал оплату проезда бесконтактными картами. Основное недовольство транспортников вызывало отложенное списывание платежей: у них не сходились цифры по числу пассажиров, которые воспользовались услугой. БПС-Сбербанк с претензиями не согласился.

При этом оплату проезда в метро с помощью бесконтактной банковской карты никто отменять не собирается. Эту технологию внедрили в июне 2018 года. Она пользуется популярностью у пассажиров.