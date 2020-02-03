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В Брестском районе пьяный на Opel «догнал» трактор
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый водитель легковушки пострадал при столкновении с трактором в Брестском районе. Об этом
Авария произошла днем 2 февраля вблизи деревни Приборово. Установлено, что 32-летний водитель Opel ехал по трассе Р94 Брест — Томашовка — граница Украины и врезался в попутный трактор, которым управлял 43-летний мужчина. После столкновения легковушка вылетела в кювет.
В результате ДТП водитель Opel получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Авария произошла днем 2 февраля вблизи деревни Приборово.
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