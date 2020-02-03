В Брестском районе пьяный на Opel «догнал» трактор

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель легковушки пострадал при столкновении с трактором в Брестском районе. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Авария произошла днем 2 февраля вблизи деревни Приборово. Установлено, что 32-летний водитель Opel ехал по трассе Р94 Брест — Томашовка — граница Украины и врезался в попутный трактор, которым управлял 43-летний мужчина. После столкновения легковушка вылетела в кювет.

В результате ДТП водитель Opel получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.