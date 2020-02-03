Помогут ли США Лукашенко в конфронтации с Россией?









Джона Болтона, который Александр Лукашенко назвал "историческим", посещение Беларуси американским госсекретарем Майком Помпео такого эпитета не удостоилось. В отличие от прошлогоднего визита в Минск советника президента США по национальной безопасности, которыйназвал "историческим", посещение Беларуси американским госсекретаремтакого эпитета не удостоилось.





Означает ли это, что переговоры с ним имеют меньшее значение для нашей страны?





Строго говоря, формальные основания для проведения такого различия имелись, поскольку до Болтона ни один советник президента США по нацбезопасности, в отличие от руководителей американской дипломатии, в нашей стране не побывал.





Кстати, в здешних СМИ насчет предыдущих визитов последних в наши палестины продолжается путаница, поэтому для начала хотелось бы внести, наконец, ясность в этот вопрос.





Первый визит в Беларусь госсекретаря США, которым тогда был Джеймс Бейкер, состоялся 18 декабря 1991 года. В тот момент Соединенные Штаты больше всего волновал вопрос контроля над ядерными вооружениями, и данная тема в переговорах гостя с председателем Верховного Совета Станиславом Шушкевичем была доминирующей.





А 26 октября 1993 года Минск посетил госсекретарь Уоррен Кристофер, основной задачей которого было информирование об инициативе президента США Билла Клинтона относительно новой программы НАТО «Партнерство во имя мира».





Кроме того, он сообщил о стремлении США расширять с Беларусью двусторонние отношения, в том числе экономические, и призвал ускорить подготовку Договора о взаимной защите инвестиций.





Кроме того, Кристофер состоял в свите Клинтона во время пребывания того в Минске 15 января 1994-го, после чего наступил более чем четвертьвековой перерыв.





Что же касается итогов нынешнего визита, то для их анализа следовало бы знать, о чем сторонам удалось договориться (особенно интригующей выглядит полуторачасовая встреча тет-а-тет). Но об этом по традиции не сообщили.





Скорее всего, Майк Помпео приехал не просто для того, чтобы в очередной раз заявить о поддержке Соединенными Штатами белорусского суверенитета и отмести все инсинуации насчет их намерений оторвать нашу страну от ее «главного союзника».





Как представляется, главной заботой Вашингтона в условиях возросшей агрессивности России стало обеспечение безопасности своих союзников по НАТО в регионе, в первую очередь стран Балтии и Польши. В случае, если бы Беларусь беспрекословно последовала за Москвой, их стратегическое положение резко ухудшилось бы.





А поскольку сейчас под флагом углубления интеграции наблюдается значительное усиление давления Кремля на Минск, то в конечном счете события вполне могут развиваться по нежелательному сценарию.





Поэтому кажется логичным предположить, что главная цель визита заключалась в выяснении как готовности белорусского руководства к сопротивлению, так и возможности оказания Америкой необходимой для этого помощи.





В пользу данной гипотезы говорит предложение полностью обеспечить Беларусь поставками американской нефти, поскольку в эпицентре белорусско-российской многовекторной конфронтации находятся сейчас именно разногласия по «черному золоту».





Сегодняшняя сверхзадача белорусских властей, состоящая в том, чтобы избежать нависающего аншлюса, совпадает с интересами Белого дома. А для этого потребуется в как можно большей степени компенсировать потери, к которым неизбежно приведет ослабление и тем более разрыв тесных «братских» связей.









Поэтому, думается, они были рады подобной инициативе, разве что «конкурентные цены» показались им чересчур высокими…





К тому же не нефтью единой питается белорусская экономика, у нее есть множество других важных составляющих. Нет также сомнений в значительном усилении недовольства на востоке, которое, собственно, уже началось.





Короче, трудностей, причем исключительно серьезных, на пути к обретению реальной независимости будет очень-очень много. Впрочем, как показывает практика, тем, что достается легко, не слишком сильно дорожат…





Тем не менее, хочется надеяться, что упомянутые полтора часа наедине все же не стали потерянным временем. Тогда визит Помпео наверняка будет оценен выше болтоновского.