В приоритете конструктивный подход сотрудничества. Главы министерств иностранных дел Беларуси и Литвы провели встречу в Островецком районе (Будет дополнено)

Источник материала: Вороновская газета





Агрогородок Рымдюны Островецкого района стал отправной точкой двухдневного визита министра Литвы Линаса Линкявичюса в Беларусь. Именно здесь литовский министр встретился с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.





В первый день визита в нашу страну министр иностранных дел Литвы посетил Литовский центр культуры, образования и информации в агрогородке Рымдюны Островецкого района.







— Приезд министра иностранных дел Литвы и наша встреча — это яркое свидетельство того, что государства стремятся жить в добрососедстве. Конечно, бывают политические разногласия, но я уверен, что мы все заинтересованы в том, чтобы мы жили друг с другом в мире и покое, — сказал Владимир Макей.

Министр иностранных дел Беларуси обратил внимание, что визит главы внешнеполитического ведомства Литвы Линаса Линкявичюса символично начался с агрогородка Рымдюны. В этом местечке и в соседних Гервятах проживают около тысячи этнических литовцев. Всего же в Беларуси литовская диаспора насчитывает более 5 000 человек. В Гродненской области сохранились многие памятники культуры и архитектуры, связанные с историей Великого княжества Литовского.





— Государственная политика Беларуси направлена на то, чтобы сохранить мир, покой и стабильность в нашем обществе. И не допустить никаких межконфессиональных, межэтнических конфликтов, — подчеркнул Владимир Макей. — И то, что мы видим здесь, — яркое свидетельство того, как могут жить, соседствовать люди, которые относят себя к разным национальностям. Литовцы, белорусы и другие проживают в этом красивом уголке Беларуси, не имея никаких проблем.

К слову, уже более двадцати лет литовское объединение существует на территории Островеччины. С 1996 года здесь работает Литовский центр культуры, образования и информации, который объединяет в себе сразу несколько учреждений дошкольного и среднего школьного образования, дом культуры. Здесь же расположен краеведческий музей «Жизнь и быт Гервятского края».





































Также в первый день визита литовская делегация побывала в одной из жемчужин Гродненской области в костеле Святой Троицы в Гервятах.











Юлия ТИМОЩУК и по материалам БелТА

Фото: Артем ТУРЛАЙ https://grodnonews.by