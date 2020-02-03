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В приоритете конструктивный подход сотрудничества. Главы министерств иностранных дел Беларуси и Литвы провели встречу в Островецком районе (Будет дополнено)

03.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В приоритете конструктивный подход сотрудничества. Главы министерств иностранных дел Беларуси и Литвы провели встречу в Островецком районе (Будет дополнено)

Агрогородок Рымдюны Островецкого района стал отправной  точкой двухдневного визита министра Литвы Линаса Линкявичюса в Беларусь. Именно здесь литовский министр встретился с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.
 
В приоритете конструктивный подход сотрудничества. Главы министерств иностранных дел Беларуси и Литвы провели встречу в Островецком районе (Будет дополнено)
 
В первый день визита в нашу страну министр иностранных дел Литвы посетил Литовский центр культуры, образования и информации в агрогородке Рымдюны Островецкого района.
 
В приоритете конструктивный подход сотрудничества. Главы министерств иностранных дел Беларуси и Литвы провели встречу в Островецком районе (Будет дополнено)
В приоритете конструктивный подход сотрудничества. Главы министерств иностранных дел Беларуси и Литвы провели встречу в Островецком районе (Будет дополнено)

— Приезд министра иностранных дел Литвы и наша встреча — это яркое свидетельство того, что государства стремятся жить в добрососедстве. Конечно, бывают политические разногласия, но я уверен, что мы все заинтересованы в том, чтобы мы жили друг с другом в мире и покое, — сказал Владимир Макей.

 
Министр иностранных дел Беларуси обратил внимание, что визит главы внешнеполитического ведомства Литвы Линаса Линкявичюса символично начался с агрогородка Рымдюны. В этом местечке и в соседних Гервятах проживают около тысячи этнических литовцев. Всего же в Беларуси литовская диаспора насчитывает более 5 000 человек. В Гродненской области сохранились многие памятники культуры и архитектуры, связанные с историей Великого княжества Литовского.
 
 
В приоритете конструктивный подход сотрудничества. Главы министерств иностранных дел Беларуси и Литвы провели встречу в Островецком районе (Будет дополнено)
 
— Государственная политика Беларуси направлена на то, чтобы сохранить мир, покой и стабильность в нашем обществе. И не допустить никаких межконфессиональных, межэтнических конфликтов, — подчеркнул Владимир Макей. — И то, что мы видим здесь, — яркое свидетельство того, как могут жить, соседствовать люди, которые относят себя к разным национальностям. Литовцы, белорусы и другие проживают в этом красивом уголке Беларуси, не имея никаких проблем.
 
К слову, уже более двадцати лет литовское объединение существует на территории Островеччины. С 1996 года здесь работает Литовский центр культуры, образования и информации, который объединяет в себе сразу несколько учреждений дошкольного и среднего школьного образования, дом культуры. Здесь же расположен краеведческий музей «Жизнь и быт Гервятского края».
 
В приоритете конструктивный подход сотрудничества. Главы министерств иностранных дел Беларуси и Литвы провели встречу в Островецком районе (Будет дополнено)
В приоритете конструктивный подход сотрудничества. Главы министерств иностранных дел Беларуси и Литвы провели встречу в Островецком районе (Будет дополнено)
В приоритете конструктивный подход сотрудничества. Главы министерств иностранных дел Беларуси и Литвы провели встречу в Островецком районе (Будет дополнено)
В приоритете конструктивный подход сотрудничества. Главы министерств иностранных дел Беларуси и Литвы провели встречу в Островецком районе (Будет дополнено)
В приоритете конструктивный подход сотрудничества. Главы министерств иностранных дел Беларуси и Литвы провели встречу в Островецком районе (Будет дополнено)
В приоритете конструктивный подход сотрудничества. Главы министерств иностранных дел Беларуси и Литвы провели встречу в Островецком районе (Будет дополнено)
В приоритете конструктивный подход сотрудничества. Главы министерств иностранных дел Беларуси и Литвы провели встречу в Островецком районе (Будет дополнено)
В приоритете конструктивный подход сотрудничества. Главы министерств иностранных дел Беларуси и Литвы провели встречу в Островецком районе (Будет дополнено)
В приоритете конструктивный подход сотрудничества. Главы министерств иностранных дел Беларуси и Литвы провели встречу в Островецком районе (Будет дополнено)
В приоритете конструктивный подход сотрудничества. Главы министерств иностранных дел Беларуси и Литвы провели встречу в Островецком районе (Будет дополнено)
В приоритете конструктивный подход сотрудничества. Главы министерств иностранных дел Беларуси и Литвы провели встречу в Островецком районе (Будет дополнено)
В приоритете конструктивный подход сотрудничества. Главы министерств иностранных дел Беларуси и Литвы провели встречу в Островецком районе (Будет дополнено)
В приоритете конструктивный подход сотрудничества. Главы министерств иностранных дел Беларуси и Литвы провели встречу в Островецком районе (Будет дополнено)
В приоритете конструктивный подход сотрудничества. Главы министерств иностранных дел Беларуси и Литвы провели встречу в Островецком районе (Будет дополнено)
В приоритете конструктивный подход сотрудничества. Главы министерств иностранных дел Беларуси и Литвы провели встречу в Островецком районе (Будет дополнено)

Также в первый день визита литовская делегация побывала в одной из жемчужин Гродненской области в костеле Святой Троицы в Гервятах.

 
В приоритете конструктивный подход сотрудничества. Главы министерств иностранных дел Беларуси и Литвы провели встречу в Островецком районе (Будет дополнено)
В приоритете конструктивный подход сотрудничества. Главы министерств иностранных дел Беларуси и Литвы провели встречу в Островецком районе (Будет дополнено)
В приоритете конструктивный подход сотрудничества. Главы министерств иностранных дел Беларуси и Литвы провели встречу в Островецком районе (Будет дополнено)
В приоритете конструктивный подход сотрудничества. Главы министерств иностранных дел Беларуси и Литвы провели встречу в Островецком районе (Будет дополнено)
 
Юлия ТИМОЩУК и по материалам БелТА
Фото: Артем ТУРЛАЙ
https://grodnonews.by
 
 
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Агрогородок Рымдюны Островецкого района стал отправной  точкой двухдневного визита министра Литвы Линаса Линкявичюса в Беларусь. Именно здесь литовский министр...
 
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