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Признаков коронавируса у белорусов, эвакуированных в Казахстан из Уханя, не выявлено

03.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Признаков коронавируса у белорусов, эвакуированных в Казахстан из Уханя, не выявлено

Признаков коронавируса нового типа у белорусов, эвакуированных в Казахстан из Уханя, не выявлено, сообщил журналистам министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы связываемся с посольством Беларуси в Казахстане, Минздравом этой страны. На сегодня они все (эвакуированные белорусы. — Прим. БЕЛТА) без признаков болезни, их состояние не внушает опасений. Проводятся лабораторный контроль и обследование. По завершении карантина будет принято решение о переправке граждан на родину», — сказал Владимир Караник.
Из китайского города Ухань (провинция Хубэй), закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, 2 февраля эвакуированы пять белорусских граждан. При поддержке казахстанской стороны они доставлены в Нур-Султан, где находятся в противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице и останутся там до снятия карантина.

Всего, по данным белорусского посольства в Китае, в Ухане находились 12 граждан Беларуси. С восьмью из них были установлены контакты. Пять человек, которые высказали желание эвакуироваться, были доставлены в Казахстан. «На сегодня количество белорусов, находящихся в Ухане, не требует направления специального борта, чтобы организовать эвакуацию. Мы связались с представителями по линии МЧС Казахстана и России. Обе страны подтвердили готовность в процессе эвакуации своих граждан обеспечить места и для граждан Беларуси», — отметил министр.

Россия планирует эвакуацию своих граждан в ближайшие дни. «Если будут белорусы, которые захотят покинуть Ухань и другие регионы, где проведут эвакуацию, им предоставят место на самолетах Российской Федерации», — добавил Владимир Караник.

Белорусские граждане, которые проживают в Китае и хотят возвратиться на родину, могут обратиться за содействием в белорусское посольство по телефону +86 155 1061 8510.

 
 
 
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Признаков коронавируса нового типа у белорусов, эвакуированных в Казахстан из Уханя, не выявлено, сообщил журналистам министр здравоохранения Беларуси Владимир...
 
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