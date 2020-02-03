Белорусские легкоатлеты завоевали три «серебра» на турнирах во Франции

Источник материала: Аргументы и факты

У легкоатлетов продолжается зимний сезон. Ряд хороших результатов показали белорусские спортсмены.

Так, на турнире Meeting d'athletisme Mondeville во Франции Виталий Парахонько стал вторым в забеге на 60 м с барьерами. Там же Кристина Тимановская завоевала «серебро» в забеге на 60 м, преодолев дистанцию за 7,23 сек. В пресс-службе БФЛА отметили, что данное время для Кристины Тимановской – лучшее, которое когда-либо показывала белоруска на зарубежных соревнованиях в зимних сезонах.

Второе место на международном турнире по легкой атлетике Meeting de Paris заняла Алина Талай. В финальном забеге наша спортсменка преодолела 60 м с барьерами за 7,97 сек. Белоруска показала лучший результат среди европейских спортсменок в этом зимнем сезоне.

Напомним, ранее белоруска Анастасия Мирончик-Иванова первенствовала в прыжках в длину на турнире в немецком Бохуме.