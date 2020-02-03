ТОП-5 мест, из-за которых стоит побывать в Батуми

Главный курорт Грузии местные власти планируют сделать лучшим на всем побережье Черного моря. Батуми постоянно облагораживают, в центре строят современные здания, поддерживают чистоту. В городе много зелени, вкусной еды и очень красиво в любое время года.

Приехав в Батуми, обязательно побывайте не только на пляжах, но и в тех местах, которые мы советуем. Узнать, как к ним добраться, можно в информационных центрах: один – возле канатной дороги, второй – у батумского бульвара. Там бесплатно все расскажут, покажут и вручат карту красивых мест.

Что посмотреть в первую очередь: ТОП-5 для выбора

Вы можете не спешить куда-то ехать, потому что самые интересные места расположены в центральной части города и недалеко от набережной. Так что главные красоты можно обойти пешком.

1. Скульптура «Али и Нино». Парень и девушка, сделанные из металла, символизируют любовь. Эти две статуи высотой 8 метров, они движутся навстречу друг другу, затем сливаются в одно целое, проходят друг сквозь друга и расходятся.

Согласно легенде, молодые люди полюбили друг друга и хотели пожениться. Но сделать им это не позволяла религия: Али был азербайджанцем-мусульманином, а Нино – дочерью грузинского князя, христианкой. Инсталляцию в 2011 году придумала грузинка Тамара Квеситадзе. Картина единения выглядит очень трогательно.

2. Канатная дорога «Арго». Сказочное зрелище – Батуми с высоты птичьего полета, из кабинки виден город во всей красе. Высота канатки – 250 метров, длина – 2600. Воздушная дорога признана самой длинной в Европе, по ней можно доехать на смотровую площадку ближайшей горы. Тут работает ресторан и часто проходят выступления грузинских танцоров и певцов.

3. Башня «Алфавит». Возвышается рядом с местным колесом обозрения. Дизайн башни похож на спираль, на которой расположены 33 буквы грузинского алфавита. Очень впечатляет, особенно вечером, когда весь город подсвечен разноцветными огнями. Можно подняться на высоту 130 метров – на смотровую площадку башни, и любоваться, сколько захочешь. Плата за подъем на лифте – символичная.

4. Отель Hilton: смотровая площадка. Это еще одно место, где можно увидеть Батуми во всей красе. На самом верху отеля есть панорамный бар, вид из него на ночной город – лучший, просто сказочный. Чтобы попасть на площадку, нужно всего лишь войти в отель и подняться на лифе на последний этаж (бесплатно). Можно сделать прекрасные фото, а еще – и посидеть в баре под мягким пледом с чашкой кофе.

5. Ботанический сад Батуми. В него можно попасть на общественном транспорте, но приятно и пройтись пешком, особенно когда не жарко. Парк расположен в 10 км от центра – не так далеко, но дорога окупит себя массой положительных эмоций. В Ботаническом саду обитает уникальная коллекция деревьев и цветов. Здесь, внутри сада есть свои достопримечательности: смотровые площадки, пасека с мандаринами и медом, пруд с лотосами. Отправляясь в этот райский уголок, наденьте удобную одежду и обувь – ходить будете много и то вверх, то вниз. Горы все-таки.

Конечно, это не все красивые места - Батуми сам по себе достопримечательность.