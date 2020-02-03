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Врач назвал семь самых полезных каш для вашего ребёнка. На первом месте гречневая

03.02.2020 14:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Врач Евгений Комаровский назвал самые полезные каши для ребёнка. Всего их семь. 

На первом месте располагается гречневая каша, которая содержит полезные минералы и клетчатку. Однако педиатр и писатель пояснил, что многое зависит от способа приготовления каши. 

В гречневой крупе много железа, но если варить её в молоке, то кальций нейтрализует железо, и оно не будет усваиваться организмом. 

Второе и последующие места занимают каши из овсянки, перловки, проса, кукурузы, неочищенного риса, льняного семени. 

А как вы думаете, можно ли заменить обычные каши на быстрого приготовления?

Почему это не лучшая идея – читайте здесь

Люди в материале: Евгений Комаровский
 
 
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Врач Евгений Комаровский назвал самые полезные каши для ребёнка. Всего их семь.  На первом месте располагается гречневая каша, которая содержит полезные минералы...
 
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