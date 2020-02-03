У минского аэропорта появился новый директор

TUT.BY подтвердили в пресс-службе аэропорта. Эту информациюподтвердили в пресс-службе аэропорта.





Вячеслав Хоронеко приступил сегодня, 3 февраля. Он был заместителем генерального директора по техническому развитию Национального аэропорта Официально к новой должностиприступил сегодня, 3 февраля. Он был заместителем генерального директора по техническому развитию Национального аэропорта Минск , а еще раньше — возглавлял аэропорт Минск-1 до его закрытия.





Напомним, недавно с поста гендиректора минского аэропорта ушел Дмитрий Меликян. Он проработал на этом месте 14 лет. После отставки Меликяна исполнять обязанности гендиректора стал именно Вячеслав Хоронеко.



