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У минского аэропорта появился новый директор

03.02.2020 13:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Назначен новый гендиректор Национального аэропорта «Минск». Им стал Вячеслав Хоронеко.

Эту информацию TUT.BY подтвердили в пресс-службе аэропорта.

Официально к новой должности Вячеслав Хоронеко приступил сегодня, 3 февраля. Он был заместителем генерального директора по техническому развитию Национального аэропорта Минск, а еще раньше — возглавлял аэропорт Минск-1 до его закрытия.

Напомним, недавно с поста гендиректора минского аэропорта ушел Дмитрий Меликян. Он проработал на этом месте 14 лет. После отставки Меликяна исполнять обязанности гендиректора стал именно Вячеслав Хоронеко.
 
Теги: Минск
 
 
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Назначен новый гендиректор Национального аэропорта «Минск». Им стал Вячеслав Хоронеко.
 
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