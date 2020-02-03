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У минского аэропорта появился новый директор
Источник материала: Партизан
Назначен новый гендиректор Национального аэропорта «Минск». Им стал Вячеслав Хоронеко.
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Официально к новой должности Вячеслав Хоронеко приступил сегодня, 3 февраля. Он был заместителем генерального директора по техническому развитию Национального аэропорта Минск, а еще раньше — возглавлял аэропорт Минск-1 до его закрытия.
Напомним, недавно с поста гендиректора минского аэропорта ушел Дмитрий Меликян. Он проработал на этом месте 14 лет. После отставки Меликяна исполнять обязанности гендиректора стал именно Вячеслав Хоронеко.
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Назначен новый гендиректор Национального аэропорта «Минск». Им стал Вячеслав Хоронеко.
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