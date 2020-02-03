ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилёве обсудили вопросы сотрудничества между Беларусью и Ленинградской областью

03.02.2020 13:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Ленинградская область проработают схемы поставок отечественной дорожно-строительной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Договорённость об этом была достигнута на очередном заседании совместной комиссии по развитию сотрудничества. Встреча накануне прошла в Могилёве. 

В Могилёве обсудили вопросы сотрудничества между Беларусью и Ленинградской областью

В Могилёве обсудили вопросы сотрудничества между Беларусью и Ленинградской областью

В целом, отношения с этим российским регионом развиваются динамично. За 2019 год товарооборот увеличился на 30 %, преодолев отметку в 500 миллионов долларов. В нынешнем – стороны намерены вывести отношения на еще более высокий уровень.

В Могилёве обсудили вопросы сотрудничества между Беларусью и Ленинградской областью

У партнёров есть интерес к белорусским автобусам и оборудованию по очистке воды. Еще одним направлением совместной работы может стать аграрная сфера. Обсуждались также проекты по поставкам могилёвских лифтов. Кроме того, ожидается, что в 2020 году в магазинах Ленинградской области значительно расширится ассортимент белорусских продуктов. Необходимость увеличить объемы поставок подчеркнула российская сторона. 

В Могилёве обсудили вопросы сотрудничества между Беларусью и Ленинградской областью

Олег Малащенко, заместитель председателя правительства Ленинградской области (Россия):
Белорусские бренды, начиная от трактора «Беларус»«Амкодор», продукты питания, которые жители Ленинградской области активно покупают с прилавков. И достаточно позитивно относятся к продукции Беларуси. 

В Могилёве обсудили вопросы сотрудничества между Беларусью и Ленинградской областью

Леонид Заяц, председатель Могилёвского облисполкома:
Хорошие предложения с ленинградской стороны о поставках белорусской лесозаготовительной техники. Они просят нас принять участие в строительстве объектов, участвовать в конкурсах. Это очень широкий круг взаимодействия, в которых мы обязаны работать.
 


Беларусь и Ленинградская область тесно работают в разных сферах. На прошедшей в Могилёве встрече стороны также определили новые темы для контактов в образовании и культуре. 

Люди в материале: Леонид Заяц, Олег Малащенко
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь и Ленинградская область проработают схемы поставок отечественной дорожно-строительной техники, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы рванули на заработки в Чехию. Топ-10 стран, куда соотечественники едут «за рублем»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика