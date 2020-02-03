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В Могилёве обсудили вопросы сотрудничества между Беларусью и Ленинградской областью
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и Ленинградская область проработают схемы поставок отечественной дорожно-строительной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Договорённость об этом была достигнута на очередном заседании совместной комиссии по развитию сотрудничества. Встреча накануне прошла в Могилёве.
В целом, отношения с этим российским регионом развиваются динамично. За 2019 год товарооборот увеличился на 30 %, преодолев отметку в 500 миллионов долларов. В нынешнем – стороны намерены вывести отношения на еще более высокий уровень.
У партнёров есть интерес к белорусским автобусам и оборудованию по очистке воды. Еще одним направлением совместной работы может стать аграрная сфера. Обсуждались также проекты по поставкам могилёвских лифтов. Кроме того, ожидается, что в 2020 году в магазинах Ленинградской области значительно расширится ассортимент белорусских продуктов. Необходимость увеличить объемы поставок подчеркнула российская сторона.
Олег Малащенко, заместитель председателя правительства Ленинградской области (Россия):
Леонид Заяц, председатель Могилёвского облисполкома:
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Новости Беларуси. Беларусь и Ленинградская область проработают схемы поставок отечественной дорожно-строительной техники, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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