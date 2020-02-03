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Бизнес по понятиям: для сербских друзей Лукашенко власти Минска выделят столько же денег, как и на остальной город

03.02.2020 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сайте Мингорисполкома появилась утвержденная инвестиционная программа развития Минска на 2020 год.

В ней говорится, что на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к жилым домам «Минск-Мир» (застройщик — Dana Holdings, компания, принадлежащая братьям Каричам) власти запланировали выделить 69 080 200 рублей.

А на строительство всех остальных домов в Минске и необходимой им инфраструктуры — 81.979.807 рублей. 


Из этой суммы почти 13 миллионов государство планирует потратить на обустройство улично-дорожной сети и инженерных сетей жилого района Лошица. На жилой комплекс в районе дер. Колодищи выделят 10 739 300 рублей, а на строительство многоквартирных домов в микрорайоне Чижовка-6 — 9 034 205 рублей.
 
Теги: Минск
 
 
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На сайте Мингорисполкома появилась утвержденная инвестиционная программа развития Минска на 2020 год.
 
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