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Белорусы рванули на заработки в Чехию. Топ-10 стран, куда соотечественники едут «за рублем»
Источник материала: Tut.by
В прошлом году на заработки за границу из Беларуси уехал 9061 человек. Об этом
Почти половина уехавших из Беларуси отправились на заработки в Россию — 4173 человека. Россия из года в год остается в лидерах по количеству белорусских мигрантов, но нынешнее количество — самое низкое за последние годы. В 2018 году туда уехало 4978 человек, в 2017-м — 6160 человек, в 2016-м — 4772 человека.
Как и прошлом году, на втором месте по популярности оказалась Польша, на третьем — Литва. В Польшу в прошлом году из Беларуси уехали 1606 человек (в 2018-м — 3181 человек, в 2017-м — 978 человек, в 2016-м — 932 человека). В Литву работать уехало 1260 человек (в 2018-м — 1289 человек, в 2017-м — 410 человек, в 2016-м — 532 человека).
Четвертое и пятое место по количеству мигрантов из Беларуси в прошлом году заняли Чехия и Германия (в 2018-м году — Чехия и США, в 2017-м — Латвия и США). Причем если в 2018 году в Чехии трудоустроилось 494 человек, в 2017-м — 85, в 2016-м — 25, то в 2019-м — 782.
Ранее МИД Чехии
Выросло также число тех, кто рванул на заработки в Германию (395 человек в прошлом году против 340 в 2018-м). А вот отправляться работать в США, Финляндию и Китай белорусы стали реже. Как и в Сингапур и Испанию, в эти две страны в 2019 году уехало по одному человеку.
Мужчин среди уезжающих на заработки заметно больше, чем женщин — 6369 против 2692. Большинство трудовых мигрантов едет работать на срок до 6 месяцев, таких в прошлом году было 4754 человека. Еще 2955 человека заключили контракты с иностранными нанимателями на срок более одного года, а 1352 человека — на срок от 6 месяцев до года. Любопытно, что в Россию и Польшу чаще едут по коротким контрактам, а в Литву — по длинным, свыше года.
Подавляющее большинство белорусских трудовых мигрантов — это представители рабочих специальностей, 7311 человек. Также в прошлом году работать за границу уехало 1284 работника сферы обслуживания и торговли, 434 сельскохозяйственных работника и 27 высококвалифицированных работников и специалистов. Руководители уезжают из Беларуси не так часто. В прошлом году таких было 5 человек, и все они поехали работать в Россию.
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