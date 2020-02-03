Заводской дом за 40 тысяч долларов. Как выглядит российский каркасник с дизайнерским интерьером

Источник материала: Tut.by

Как может выглядеть загородное жилье за 40 тысяч долларов? Российская компания показала свой дом-конструктор «ДубльДом» площадью 65 квадратных метров. Для своего нового проекта компания пригласила петербургских дизайнеров и предложила им оформить интерьер. Получилось очень интересное сочетание типовой архитектуры и авторского дизайна. Подробности рассказывает interior.ru .





«ДубльДом» — префаб, который полностью создают на производстве, а потом привозят на участок и собирают из готовых модулей за считанные дни. Его главные преимущества — модульность и мобильность. В стоимость (около 40 тысяч долларов) уже входят внешняя и внутренняя отделка, сантехника, электрика и все внутренние инженерные коммуникации.













На 65 м² разместились 2 спальни, прихожая, санузел и просторная студия-кухня с панорамным остеклением в две стороны. Спереди дома расположена большая веранда.













Коллаборация с российскими дизайнерами из бюро Delo Design показывает, как можно оформить жилое пространство доступными предметами интерьера от локальных производителей.

Большинство предметов были разработаны специально для этого проекта и показаны впервые. Местные дизайнеры сотрудничали, чтобы создать образ современного жилища, отражающий современную культуру и местный контекст. Они собрались вместе, чтобы сформировать идеологически новую среду, где тенденции к объединению и массовому рынку заменяются новым визуальным языком и экологическим сознанием. В пространстве модульного дома DublDom были представлены новые модели мебели, освещения и посуды. Мебель и предметы интерьера в стоимость дома не включены.