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Заводской дом за 40 тысяч долларов. Как выглядит российский каркасник с дизайнерским интерьером

03.02.2020 12:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как может выглядеть загородное жилье за 40 тысяч долларов? Российская компания показала свой дом-конструктор «ДубльДом» площадью 65 квадратных метров. Для своего нового проекта компания пригласила петербургских дизайнеров и предложила им оформить интерьер. Получилось очень интересное сочетание типовой архитектуры и авторского дизайна. Подробности рассказывает interior.ru.


«ДубльДом» — префаб, который полностью создают на производстве, а потом привозят на участок и собирают из готовых модулей за считанные дни. Его главные преимущества — модульность и мобильность. В стоимость (около 40 тысяч долларов) уже входят внешняя и внутренняя отделка, сантехника, электрика и все внутренние инженерные коммуникации.





На 65 м² разместились 2 спальни, прихожая, санузел и просторная студия-кухня с панорамным остеклением в две стороны. Спереди дома расположена большая веранда.




Коллаборация с российскими дизайнерами из бюро Delo Design показывает, как можно оформить жилое пространство доступными предметами интерьера от локальных производителей.

Большинство предметов были разработаны специально для этого проекта и показаны впервые. Местные дизайнеры сотрудничали, чтобы создать образ современного жилища, отражающий современную культуру и местный контекст. Они собрались вместе, чтобы сформировать идеологически новую среду, где тенденции к объединению и массовому рынку заменяются новым визуальным языком и экологическим сознанием. В пространстве модульного дома DublDom были представлены новые модели мебели, освещения и посуды. Мебель и предметы интерьера в стоимость дома не включены.

 
 
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Получилось очень интересное сочетание типовой архитектуры и авторского дизайна.
 
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