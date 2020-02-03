 28 января в Беларуси вступил в силу обновлённый Трудовой кодекс

Источник материала: Голас Сененшчыны

С 28 января вступили в силу изменения в Трудовом кодексе. Корректировки затронули почти 40 процентов его содержания — более 200 статей. Об основных нововведениях рассказал начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Александр ПАВЛОВСКИЙ.





Контракты — до пяти лет

С добросовестными работниками контракты будут заключать на срок до пяти лет. Предложить такой вариант ответственному подчиненно­му, который хорошо себя зарекомендовал и проработал в организации без нареканий и взысканий минимум год, – обязанность каждого нанимателя. А вот соглашаться на пятилетний срок или нет, предстоит решать уже самому сотруднику. Ведь как только ты поставил подпись в документе, обязан исполнять его условия, а уволиться досрочно можно только по соглашению сторон.

После того как человек отработает контракт в пять лет, наниматель обязан предложить ему продление на три года.

Гарантии перед пенсией

Работодатель также обязан продлить контракт с работником предпенсионного возраста не менее чем за два года до наступления права на получение пенсии. Если же закончился максимальный, пятилетний срок контракта, то должен заключить новый. Условие для работника — он должен добросовестно относится к работе.

Выходное пособие пересмотрели

Допустим, работнику предлагают перейти на полставки или сокращенную неделю. Если изменения условий труда, влекущие изменения заработной платы, его не устраивают и он решает покинуть свой пост, то при увольнении ему выплатят выходное пособие в размере одного среднемесячного заработка. Раньше выплаты равнялись заработку за две недели.

Перевод на другую работу — до полугода

Еще одна новация связана с возможностью временного перевода на другую работу на срок до полугода. По действующим ранее правилам работника могли перевести на новое место максимум на месяц и без уведомления. Теперь же при необходимости отправить сотрудника к другому нанимателю можно на период до шести месяцев (временный перевод возможен в случае простоя или производственной необходимости), но у него обязательно будут спрашивать согласие. При этом зарплата и условия труда не должны ухудшаться.

Дистанционно и законно

В измененном Трудовом кодексе появилось такое понятие, как «дистанционная работа». Новая глава регулирует отношения работника и нанимателя при выполнении работы в мобильном режиме, так что профессионалы, которые трудятся на благо предприятий и организаций удаленно, будут делать это легально.

Наниматели предложат «дистанционщикам» контракт или договор, как и офисным сотрудникам. Нормы продолжительности рабочего времени и отдыха у тех и других специалистов одинаковы.

Не виноват — не платишь

Работникам не придется платить штрафы за предприятие. Если раньше санкции, которые налагались контролирующими органами на юридические лица, могли ударить по кошельку рядовых сотрудников, то в новой редакции кодекса прописано, что именно считается реальным ущербом, когда и кому его надо возмещать.

Обновленный Трудовой кодекс также уравнивает работников, устроенных по контракту и бессрочному трудовому договору, по части материальной ответственности. До сих пор к полному возмещению ущерба привлекались только контрактники независимо от того, случайно или по злому умыслу он причинен. Теперь ограниченная материальная ответственность распространяется на всех, а возмещать убытки придется только в случае их умышленного создания.

Время на семью

Одна из самых обсуждаемых норм — две недели отпуска для отцов и отчимов в связи с пополнением в семье. Папы могут обратиться с заявлением к нанимателю в течение шести месяцев с момента рождения ребенка и на законных основаниях попросить 14-дневный тайм-аут, чтобы уделить время семье и разделить с супругой заботы о младенце. Такой отдых не оплачивается (если иное не предусмотрено в коллективном договоре), не влияет на продолжительность трудового, а также не затрагивает декретный отпуск матери.

В законодательство также ввели понятие «одинокий родитель». Кроме одиноких женщин, детей воспитывают одинокие мужчины. На них распространяются все гарантии, что и на одиноких матерей.

Сверхурочно — по желанию

Кроме хороших новостей для пап, в кодексе есть изменения, которые касаются и работающих мам с детьми до трех лет. Новый Трудовой кодекс разрешает им отправляться в служебные командировки, а также выходить на работу в выходные и праздничные дни. Раньше это было запрещено законодательно, даже если сама женщина не имела ничего против. Теперь эти ограничения оставили только для беременных.

Разрешат работать на ставку

Теперь сотруднику, взявшему отпуск по основному месту работы, разрешат трудиться на полную ставку по совместительству.

Раньше можно было пойти к другому работодателю только на полставки. Такое новшество актуально для тех, кому положены длительные отпуска и кто хочет подработать в этот период по временному договору без записи в трудовой книжке.

“ГС”.