Источник материала: Ежедневник





В Москве считают суверенным делом Беларуси ее контакты с третьими странами, вряд ли можно говорить о сверхбыстром сближении Вашингтона и Минска.

Об этом, как сообщает РИА Новости , заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По сути, там вряд ли можно говорить о сверхблизком сближении. Но в данном случае мы не можем комментировать и не хотим комментировать контакты наших партнеров с третьими странами. Это абсолютно суверенное право и реализация их суверенных отношений», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не опасаются ли в Москве прозвучавших заявлений и сверхблизкого сближения на встрече представителей США и Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео 1 февраля побывал с визитом в Минске.

Во время встречи с Лукашенко он отметил, что надеется, что США и Беларусь смогут и дальше развивать отношения, чтобы Беларусь имела суверенитет и независимость. «Я так понимаю, это то, чего вы хотите», — подчеркнул он.

Госсекретарь отметил, что изучил несколько отчетов по этому вопросу и знает о длительной истории белорусско-российских отношений. «Но мы не говорим о выборе между нами и ими. Мы говорим о дипломатических отношениях», — подчеркнул госсекретарь США.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кремль не верит в «сверхбыстрое сближение» Беларуси и США В Москве считают суверенным делом Беларуси ее контакты с третьими странами, вряд ли можно говорить о сверхбыстром сближении Вашингтона и Минска.

Помпео также заявил, что США могут на 100% обеспечить Беларусь энергоносителями. Он призвал президента Александра Лукашенко смело обращаться к его стране по даному вопросу.