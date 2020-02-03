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Эрдоган на встрече с Зеленским в Киеве: "Слава Украине!"

03.02.2020 15:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слав Украине!" после того, как вместе с украинским коллегой Владимиром Зеленским прослушал гимн Украины.

Соответствующее видео опубликовано на официальной странице офиса президента Украины в Facebook.

На видео Эрдоган вместе с Зеленским прошли по красной дорожке, после чего турецкий лидер повернулся лицом к микрофону и, обращаясь к караулу, сказал: «Слава Украине!» Военнослужащие в ответ произнесли фразу: «Героям слава!».

после 8.50

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, затем лидеры двух стран направились на встречу в формате тет-а-тет. 

Незадолго до поездки в Киев Эрдоган заявил, что первым делом будет обсуждать положение крымских татар на полуострове, лккупацию которого Россией Турция считает незаконной.
 
 
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слав Украине!" после того, как вместе с украинским коллегой Владимиром...
 
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