Соответствующее видео опубликовано на официальной странице офиса президента Украины в Facebook.





На видео Эрдоган вместе с Зеленским прошли по красной дорожке, после чего турецкий лидер повернулся лицом к микрофону и, обращаясь к караулу, сказал: «Слава Украине!» Военнослужащие в ответ произнесли фразу: «Героям слава!».





после 8.50





Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, затем лидеры двух стран направились на встречу в формате тет-а-тет.





Незадолго до поездки в Киев Эрдоган заявил, что первым делом будет обсуждать положение крымских татар на полуострове, лккупацию которого Россией Турция считает незаконной.