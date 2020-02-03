Приложение «Мой А1»: больше функций, больше удобства – и больше трафика!

C 3 февраля у абонентов А1, которые пока не установили себе приложение «Мой А1», появится еще одна причина сделать это. Помимо удобного инструмента для управления связью и контроля расходов, они смогут получить до 3 ГБ бонусного интернет-трафика!

Чтобы получить бонус, абоненту А1 нужно просто скачать приложение «Мой А1» из Google Play или App Store и авторизоваться в нем. Размер «подарочного» трафика будет определяться действующим тарифным планом пользователя и может составить до 3 ГБ. Пользоваться бонусным запасом гигабайт можно будет на протяжении трех месяцев. Главное – успеть первый раз установить приложение до 29 февраля 2020 года.

В приложении «Мой А1» реализовано множество удобных функций: с его помощью большинство вопросов можно решить буквально в два касания экрана смартфона, без визитов в магазины А1 и звонков в контакт-центр. Смена тарифного плана, подключение или отключение дополнительных услуг, пополнение баланса, просмотр остатков трафика – с «Мой А1» все это доступно в любое удобное для пользователя время, где бы он ни находился. Кстати, с помощью приложения можно управлять сразу несколькими аккаунтами одного пользователя, в том числе и профилем домашнего интернета.

Функционал приложения «Мой А1» постоянно обновляется и улучшается. Уже совсем скоро в нем будет реализована возможность просматривать и оплачивать остаток по рассрочке, а также доступ к данным по счету.

Получайте бонусы в приложении «Мой А1» и управляйте связью там, где вам удобно!