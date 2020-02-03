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В Беларуси объявили даты кастингов на новое шоу талантов X-Factor

03.02.2020 15:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси объявили даты кастингов на новое шоу талантов X-Factor
Фото из открытых источников

Белетелерадиокомпания объявила о дате кастингов на новое музыкальное шоу талантов X-Factor. Прослушивания пройдут в Минске, во всех областных городах, а также в Лиде, Мозыре, Бобруйске и Барановичах.

В Беларуси объявили даты кастингов на новое шоу талантов X-Factor В Беларуси появится отечественная версия шоу талантов X-Factor

Место и дата прослушивания на X-Factor:

  • Гродно – 14 и 15 марта;
  • Могилев – 21 и 22 марта;
  • Гомель – 26 и 27 марта;
  • Витебск – 4 и 5 апреля;
  • Брест – 4 и 5 апреля;
  • Барановичи – 18 апреля;
  • Лида – 19 апреля;
  • Мозырь – 19 апреля;
  • Бобруйск – 26 апреля;
  • Минск – май.

Претендентов будут оценивать в четырех категориях: молодежь от 16 до 24 лет (отдельно юноши и девушки), участники от 25 лет и старше, вокальные коллективы. Кто будет в жюри – пока интрига, а в финале победителя белорусского «Х-фактора» выберут зрители.

Вскоре организатор проекта опубликует время и место проведения кастинга в каждом отдельном городе. Финальные предкастинги пройдут в Минске в мае 2020 года. Сам проект выйдет в эфир в начале сентября 2020 года на телеканале «Беларусь 1».

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Предкастинги шоу пройдут в Минске, во всех областных городах, а также в Лиде, Мозыре, Бобруйске и Барановичах.
 
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