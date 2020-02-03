В Беларуси объявили даты кастингов на новое шоу талантов X-Factor

Белетелерадиокомпания объявила о дате кастингов на новое музыкальное шоу талантов X-Factor. Прослушивания пройдут в Минске, во всех областных городах, а также в Лиде, Мозыре, Бобруйске и Барановичах.
Место и дата прослушивания на X-Factor:
- Гродно – 14 и 15 марта;
- Могилев – 21 и 22 марта;
- Гомель – 26 и 27 марта;
- Витебск – 4 и 5 апреля;
- Брест – 4 и 5 апреля;
- Барановичи – 18 апреля;
- Лида – 19 апреля;
- Мозырь – 19 апреля;
- Бобруйск – 26 апреля;
- Минск – май.
Претендентов будут оценивать в четырех категориях: молодежь от 16 до 24 лет (отдельно юноши и девушки), участники от 25 лет и старше, вокальные коллективы. Кто будет в жюри – пока интрига, а в финале победителя белорусского «Х-фактора» выберут зрители.
Вскоре организатор проекта опубликует время и место проведения кастинга в каждом отдельном городе. Финальные предкастинги пройдут в Минске в мае 2020 года. Сам проект выйдет в эфир в начале сентября 2020 года на телеканале «Беларусь 1».