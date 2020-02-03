В Беларуси объявили даты кастингов на новое шоу талантов X-Factor

Источник материала: Аргументы и факты

Белетелерадиокомпания объявила о дате кастингов на новое музыкальное шоу талантов X-Factor. Прослушивания пройдут в Минске, во всех областных городах, а также в Лиде, Мозыре, Бобруйске и Барановичах.

Место и дата прослушивания на X-Factor:

Гродно – 14 и 15 марта;

Могилев – 21 и 22 марта;

Гомель – 26 и 27 марта;

Витебск – 4 и 5 апреля;

Брест – 4 и 5 апреля;

Барановичи – 18 апреля;

Лида – 19 апреля;

Мозырь – 19 апреля;

Бобруйск – 26 апреля;

Минск – май.

Претендентов будут оценивать в четырех категориях: молодежь от 16 до 24 лет (отдельно юноши и девушки), участники от 25 лет и старше, вокальные коллективы. Кто будет в жюри – пока интрига, а в финале победителя белорусского «Х-фактора» выберут зрители.

Вскоре организатор проекта опубликует время и место проведения кастинга в каждом отдельном городе. Финальные предкастинги пройдут в Минске в мае 2020 года. Сам проект выйдет в эфир в начале сентября 2020 года на телеканале «Беларусь 1».