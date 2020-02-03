ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США вновь заинтересовались шестиствольными пулеметами. Похожий был у Терминатора

03.02.2020 16:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Американские военные проявляют интерес к производству многоствольных пулеметов, работающих по схеме Гатлинга — таких, как M134. Об этом сообщает defence-blog.


Фото: wikipedia.org

Управление по контрактам армии США опубликовало исследование рынка, в котором анализировалась информация по производству и поставкам пулеметов M134 под патрон 7,62×51 NATO, а также запчастей для них.

M134 — это шестиствольный пулемет с очень высокой скорострельностью. Для вращения стволов используется электропривод, который позволяет обеспечить до 6000 выстрелов в минуту. Пулемет используется, в частности, на вертолетах «Чинук» и «Черный ястреб» и ценится за огромную плотность огня.

«Миниган», как часто называют M134, стал культовым оружием — сегодня этим именем могут звать любое многоствольное оружие с вращающимся блоком стволов. Например, «миниганом» часто называют пулемет XM214 Microgun под малоимпульсный патрон 5,56×45 мм, который использовал Арнольд Шварценеггер в фильме «Терминатор-2: Судный день».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Неизвестный мужчина вышел под колеса фуры на трассе в Чаусском районе. Он погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика