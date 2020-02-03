В США вновь заинтересовались шестиствольными пулеметами. Похожий был у Терминатора

Источник материала: Tut.by

Американские военные проявляют интерес к производству многоствольных пулеметов, работающих по схеме Гатлинга — таких, как M134. Об этом сообщает defence-blog.



Фото: wikipedia.org

Управление по контрактам армии США опубликовало исследование рынка, в котором анализировалась информация по производству и поставкам пулеметов M134 под патрон 7,62×51 NATO, а также запчастей для них.

M134 — это шестиствольный пулемет с очень высокой скорострельностью. Для вращения стволов используется электропривод, который позволяет обеспечить до 6000 выстрелов в минуту. Пулемет используется, в частности, на вертолетах «Чинук» и «Черный ястреб» и ценится за огромную плотность огня.

«Миниган», как часто называют M134, стал культовым оружием — сегодня этим именем могут звать любое многоствольное оружие с вращающимся блоком стволов. Например, «миниганом» часто называют пулемет XM214 Microgun под малоимпульсный патрон 5,56×45 мм, который использовал Арнольд Шварценеггер в фильме «Терминатор-2: Судный день».