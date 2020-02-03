Источник материала: Вороновская газета





БРСМ и Европейская ассоциация молодежных карт подписали договор о сотрудничестве. Церемония состоялось сегодня в Республиканском доме молодежи во время визита в Беларусь делегации EYCA во главе с директором Манелем Санчесом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Многовекторное молодежное сотрудничество — один из приоритетов БРСМ. Очередной шаг к новому партнерству — соглашение между союзом молодежи и Европейской ассоциацией молодежных карт, — отметил первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк. — Союз молодежи на протяжении многих лет выстраивает отношения с Европейской ассоциацией молодежных карт. Отрадно, что у нас это получилось».

По словам первого секретаря ЦК БРСМ, для молодежного движения страны это огромный прорыв. «Сегодня, подписав лицензионный договор, мы стали официальными членами огромной семьи Европейской ассоциации молодежных карт. Самый главный итог этой инициативы в том, что мы сможем раскрыть Беларусь для всей Европы. Наше соглашение позволит каждому молодому человеку стран Европейского союза и Европы в целом напрямую работать по ключевым вопросам поддержки молодежи. Оно будет способствовать реализации самых разных мировых и европейских студенческих инициатив», — сказал он.

В частности, обладатели молодежных карт в Беларуси смогут участвовать в различных проектах и программах, которые предлагает EYCA. «Соглашение — пока только первый шаг. Нам предстоит еще много работы, чтобы воплотить все наши договоренности в жизнь. Для нас большой показатель, насколько серьезно настроены наши стратегические партнеры к сотрудничеству с БРСМ, важно личное участие в переговорных процессах по развитию системы EYCA на территории Беларуси директора Европейской ассоциации молодежных карт Манела Санчеса и его приезд в нашу страну. Достигнутые договоренности будут способствовать повышению академической мобильности, укреплению диалога между студенческими сообществами разных стран, а также более доступному внутреннему и выездному туризму для молодежи», — подчеркнул Дмитрий Воронюк.

«В Беларуси очень много молодежи с активной гражданской позицией. Это один из поводов, почему EYCA хочет сотрудничать именно с Белорусским республиканским союзом молодежи, — рассказал директор Европейской ассоциации молодежных карт Манел Санчес. — Сегодня мы вели переговоры о том, как будут развиваться наши отношения. Мы будем развивать эту кооперацию, сделаем акцент на академической мобильности — молодежь будет приезжать из Европы в Беларусь и наоборот, реализуем различные программы и семинары. Надеюсь, что это сотрудничество привнесет в развитие нашей ассоциации что-то новое и будет полезным для обеих сторон».

Визит делегации Европейской ассоциацией молодежных карт (EYCA) в Беларусь инициирован БРСМ. Ассоциация была создана в 1987 году благодаря инициативе молодежных организаций европейских стран. Идея создания дисконтной системы для поддержания интереса молодежи от 14 до 26 лет к культуре и путешествиям активно развивается. Возраст владельца Европейской молодежной карты с 26 лет увеличен до 30, а количество стран, участвующих в этой программе за все время ее существования, выросло с 7 до 37 (с учетом Беларуси). В каждой из стран Европы, где действует карта, право ее выпускать имеет только одна национальная организация, которая имеет поддержку государственных органов и входит в Европейскую ассоциацию молодежных карт. Карта действительна во всех государствах-участниках, являясь в некоторых из них удостоверением личности и даже бесплатным проездным документом. Сегодня Европейская молодежная карта — инструмент сотрудничества европейских стран в области молодежной политики.

https://www.belta.by/