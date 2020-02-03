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Неизвестный мужчина вышел под колеса фуры на трассе в Чаусском районе. Он погиб
Источник материала: Tut.by
В Чаусском районе 3 февраля фура насмерть сбила мужчину,
ДТП произошло около 8 утра на трассе Могилев — Чериков — Костюковичи. Пешеход вышел под колеса грузовика Renault с полуприцепом и получил смертельную травму.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ, следователи и эксперты. Причины случившегося и личность погибшего устанавливаются.
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Пешеход внезапно вышел на проезжую часть, его личность пока не установлена.
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