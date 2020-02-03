Неизвестный мужчина вышел под колеса фуры на трассе в Чаусском районе. Он погиб

Источник материала: Tut.by

В Чаусском районе 3 февраля фура насмерть сбила мужчину, сообщает УВД Могоблисполкома. Пешеход внезапно вышел на проезжую часть, его личность пока не установлена.



Фото: УВД Могоблисполкома

ДТП произошло около 8 утра на трассе Могилев — Чериков — Костюковичи. Пешеход вышел под колеса грузовика Renault с полуприцепом и получил смертельную травму.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, следователи и эксперты. Причины случившегося и личность погибшего устанавливаются.