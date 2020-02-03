В Мальковичах сгорела частная баня

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Вчера, 2 февраля, в 00.41 в Ганцевичский РОЧС поступило сообщение о загорании частной бани, расположенной в д. Мальковичи.





По прибытию к месту вызова было установлено, что частная баня охвачена огнём полностью, собственники находятся на улице.





В результате пожара огнем уничтожена кровля, перекрытия на площади 7 м кв., повреждены стены имущество. Пострадавших нет.





Ганцевичский РОЧС призывает граждан соблюдать правила использования бытового электрического оборудования и печного отопления. Перед использование ознакомиться с инструкциями изготовителя. Использовать устройства только заводского изготовления, самостоятельно не осуществлять ремонт данных устройств, ремонт доверяйте лишь квалифицированным специалистам.





При возникновении чрезвычайных ситуациях незамедлительно сообщить в службу спасения по номеру 101.





Ганцевичский РОЧС.

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