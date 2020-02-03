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Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании

03.02.2020 16:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Интересовало ли вас когда-нибудь, что публикуют на своей странице в Instagram его создатели? Или какими снимками делятся технологические гиганты вроде Google, Twitter, Facebook? 

Мы заглянули в Instagram-аккаунты девяти крупных компаний, чтобы выяснить, какие фотографии, по их мнению, достойны размещения в социальной сети. 

Google 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Фото: instagram.com/google 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Фото: instagram.com/google 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Фото: instagram.com/google 

Instagram 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Фото: instagram.com/instagram 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Фото: instagram.com/instagram 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Фото: instagram.com/instagram 

Twitter 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Фото: instagram.com/twitter 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Фото: instagram.com/twitter 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Фото: instagram.com/twitter 

Netflix 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Фото: instagram.com/netflix 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Фото: instagram.com/netflix 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Фото: instagram.com/netflix 

YouTube 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Фото: instagram.com/youtube 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Фото: instagram.com/youtube 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Фото: instagram.com/youtube 

Яндекс 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Фото: instagram.com/yandex 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Фото: instagram.com/yandex 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компанииФото: instagram.com/yandex 

Facebook 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Фото: instagram.com/facebook 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Фото: instagram.com/facebook 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Фото: instagram.com/facebook 

Microsoft 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Фото: instagram.com/microsoft 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Фото: instagram.com/microsoft 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Фото: instagram.com/microsoft 

Amazon 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Фото: instagram.com/amazon 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Фото: instagram.com/amazon 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Фото: instagram.com/amazon 

Кстати, а вы знаете, в Instagram-аккаунтах каких людей самая высокая стоимость рекламы?

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Интересовало ли вас когда-нибудь, что публикуют на своей странице в Instagram его создатели? Или какими снимками делятся технологические гиганты вроде Google, Twitter, Facebook? ...
 
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