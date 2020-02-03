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Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Источник материала: СТВ
Интересовало ли вас когда-нибудь, что публикуют на своей странице в Instagram его создатели? Или какими снимками делятся технологические гиганты вроде Google, Twitter, Facebook?
Мы заглянули в Instagram-аккаунты девяти крупных компаний, чтобы выяснить, какие фотографии, по их мнению, достойны размещения в социальной сети.
Netflix
YouTube
Яндекс
Фото: instagram.com/yandex
Microsoft
Amazon
Кстати, а вы знаете, в Instagram-аккаунтах каких людей самая высокая стоимость рекламы?
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Интересовало ли вас когда-нибудь, что публикуют на своей странице в Instagram его создатели? Или какими снимками делятся технологические гиганты вроде Google, Twitter, Facebook? ...
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