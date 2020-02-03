Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании

Источник материала: СТВ

Интересовало ли вас когда-нибудь, что публикуют на своей странице в Instagram его создатели? Или какими снимками делятся технологические гиганты вроде Google, Twitter, Facebook?

Мы заглянули в Instagram-аккаунты девяти крупных компаний, чтобы выяснить, какие фотографии, по их мнению, достойны размещения в социальной сети.

Google



Фото: instagram.com/google



Фото: instagram.com/google



Фото: instagram.com/google

Instagram



Фото: instagram.com/instagram



Фото: instagram.com/instagram



Фото: instagram.com/instagram

Twitter



Фото: instagram.com/twitter



Фото: instagram.com/twitter



Фото: instagram.com/twitter

Netflix



Фото: instagram.com/netflix



Фото: instagram.com/netflix



Фото: instagram.com/netflix

YouTube



Фото: instagram.com/youtube



Фото: instagram.com/youtube



Фото: instagram.com/youtube

Яндекс



Фото: instagram.com/yandex



Фото: instagram.com/yandex

Фото: instagram.com/yandex

Facebook



Фото: instagram.com/facebook



Фото: instagram.com/facebook



Фото: instagram.com/facebook

Microsoft



Фото: instagram.com/microsoft



Фото: instagram.com/microsoft



Фото: instagram.com/microsoft

Amazon



Фото: instagram.com/amazon



Фото: instagram.com/amazon



Фото: instagram.com/amazon

Кстати, а вы знаете, в Instagram-аккаунтах каких людей самая высокая стоимость рекламы?