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Модернизированный Renault Megane получил необычную гибридную систему

03.02.2020 16:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Renault начинает массовую электрификацию модельного ряда — вслед за кроссовером Captur для европейского рынка «подзаряжаемой» гибридной силовой установкой E-Tech обзавелось и семейство Megane 2020 модельного года.



Силовая установка E-Tech PHEV создана на основе бензинового «атмосферника» объемом 1,6 л, работающего в связке с двумя электромоторами — высоковольтным стартер-генератором и основным тяговым электродвигателем. А главной особенностью французского «гибрида» является трансмиссия с нетрадиционной коробкой передач, у которой нет ни синхронизаторов, ни сцепления.


Стартует Megane E-Tech на чистой электротяге, после чего уже запускается ДВС. Суммарная отдача установки достигает 160 лошадиных сил, а одного заряда аккумулятора емкостью 9,8 кВтч должно хватить гибридному Megane примерно на 50 км «электрического» пробега в смешанном цикле и до 65 км в городском (по методике WLTP).


Среди прочих обновок у Megane — слегка измененная графика передней светодиодной оптики, а также последнее поколение мультимедиа-системы Easy Link, вертикальный дисплей которой имеет диагональ 9,3 дюйма. Кроме того, традиционная комбинация приборов уступила место 10,2-дюймовому дисплею.


А еще обновление принесло Megane шоссейный автопилот со вторым уровнем автономности — по сути, это адаптивный круиз-контроль, который может самостоятельно тормозить и разгонять, а также удерживать автомобиль в полосе.


Кроме того, обновленный Megane RS теперь предлагается с одним вариантом 1,8-литрового турбомотора — как и на модификации Trophy для трек-дней, отдача «четверки» у стандартного хот-хэтч составляет 300 лошадиных сил вместо прежних 280 «лошадок». Максимальный крутящий момент — 400 Нм у версий с 6-ступенчатой «механикой» и 420 Нм у машин с 7-ступенчатым «роботом».


В европейской продаже обновленный Megane появится летом, стоимость в Renault пока не озвучили.

 
 
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Renault начинает массовую электрификацию модельного ряда - вслед за кроссовером Captur для европейского рынка «подзаряжаемой» гибридной силовой установкой E-Tech...
 
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