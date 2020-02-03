А мы говорили! «1917» не стал самым кассовым фильмом недели

Источник материала: Tut.by

Время новостей с кассовых фронтов. Премьера «1917», выдвинутая на «Оскар» в каком-то несметном количестве номинаций, стала кассовым лидером только в одной минской киносети. В остальных кинотеатрах военной драме зрители предпочли боевик с Уиллом Смитом «Плохие парни навсегда». Который, между прочим, занимает первую строку топа не первую неделю (а вторую).





О том, что это за «Плохие парни», которые лидируют в минском прокате вторую неделю подряд и смогли обогнать «Холопа», мы уже рассказывали . А сегодня таки позволим поделиться мыслями о фильме «1917» — должно быть, вы о нем уже наслышаны.

Премьера недели — «1917»





Когда: уже в кино Где: в минских кинотеатрах Сколько: от 5,5 рубля Купить билет

До минских кинотеатров наконец добрался «1917» Сэма Мендеса — десятикратный номинант на «Оскар» и, по прогнозам букмекеров, самый вероятный кандидат на статуэтку за лучший фильм. Мы предсказывали , что этот эффектно снятый как будто одним кадром антивоенный манифест, скорее всего, и правда получит премии Киноакадемии, но вряд ли повальную зрительскую любовь. Ведь, несмотря на наградной ажиотаж, залы на премьерных показах были полупустыми. Это видно и по выгрузкам кассовых итогов от минских кинотеатров. Если хотите подробностей, вот наша рецензия .

Окопы Первой мировой. Командир подразделения британцев пинает спящего в перерыве между наступлениями солдата (Дин-Чарльз Чэпмэн из «Игры престолов») и отправляет вместе с товарищем (Джордж МакКей) к вышестоящему начальству за спецзаданием. В штабной палатке усатый генерал (Колин Ферт) поручает бойцам отнести в соседний полк приказ об отмене планирующейся атаки. Якобы отступившие немцы на самом деле устроили ловушку, а сообщить об этом напрямую нельзя — всю связь обрезали. Успеть нужно до утра, не утонув в грязи и не нарвавшись на шальную пулю. Дополнительная мотивация для одного из героев — служащий в том злополучном полку брат; второй, кажется, просто готов делать что угодно, лишь бы поскорее вернуться домой.

Бонус от редакции — «Отверженные»





Синхронно с «1917» в минский прокат вышла криминальная драма Ладжа Ли «Отверженные». Вышла без особых амбиций и, кажется, рискует остаться совсем незамеченной. А это, между прочим, фильм из каннского конкурса, номинированный от Франции на «Оскар».

В центре сюжета — трое полицейских, на которых смело можно навесить ярлыки «хороший», «плохой», «злой». Они ездят по городу и с крутым видом разруливают проблемы местных. То девчонкам смартфон разобьют, потому что у них будто бы руки пахнут марихуаной; то нападут на шайку темнокожих малышей, потому что могут; то сами влипнут в историю, для решения которой понадобится помощь местных авторитетов. И если порой встречи копов с разноцветными горожанами смотрятся комично, то временами действие заносит в такие драматургические виражи, что впору брать с собой в кинотеатр валидол.

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