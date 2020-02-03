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А мы говорили! «1917» не стал самым кассовым фильмом недели

03.02.2020 16:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Время новостей с кассовых фронтов. Премьера «1917», выдвинутая на «Оскар» в каком-то несметном количестве номинаций, стала кассовым лидером только в одной минской киносети. В остальных кинотеатрах военной драме зрители предпочли боевик с Уиллом Смитом «Плохие парни навсегда». Который, между прочим, занимает первую строку топа не первую неделю (а вторую).


Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 27 января — 2 февраля

SilverScreen

1. 1917
2. Холоп
3. Плохие парни навсегда
4. Маленькие женщины
5. Камуфляж и шпионаж

КиноМинска

1. Плохие парни навсегда
2. 1917
3. Холоп
4. Маленькие женщины
5. Кома

Falcon Club Бутик Кино

1. Плохие парни навсегда
2. 1917
3. Маленькие женщины
4. Особенные
5. Барашек Шон: Фермагеддон

АртКинотеатр

1. Плохие парни навсегда
2. Холоп
3. Под водой
4. (НЕ)идеальный мужчина
5. 1917

О том, что это за «Плохие парни», которые лидируют в минском прокате вторую неделю подряд и смогли обогнать «Холопа», мы уже рассказывали. А сегодня таки позволим поделиться мыслями о фильме «1917» — должно быть, вы о нем уже наслышаны.

Премьера недели — «1917»


Когда: уже в кино

Где: в минских кинотеатрах

Сколько: от 5,5 рубля

Купить билет

До минских кинотеатров наконец добрался «1917» Сэма Мендеса — десятикратный номинант на «Оскар» и, по прогнозам букмекеров, самый вероятный кандидат на статуэтку за лучший фильм. Мы предсказывали, что этот эффектно снятый как будто одним кадром антивоенный манифест, скорее всего, и правда получит премии Киноакадемии, но вряд ли повальную зрительскую любовь. Ведь, несмотря на наградной ажиотаж, залы на премьерных показах были полупустыми. Это видно и по выгрузкам кассовых итогов от минских кинотеатров. Если хотите подробностей, вот наша рецензия.

Окопы Первой мировой. Командир подразделения британцев пинает спящего в перерыве между наступлениями солдата (Дин-Чарльз Чэпмэн из «Игры престолов») и отправляет вместе с товарищем (Джордж МакКей) к вышестоящему начальству за спецзаданием. В штабной палатке усатый генерал (Колин Ферт) поручает бойцам отнести в соседний полк приказ об отмене планирующейся атаки. Якобы отступившие немцы на самом деле устроили ловушку, а сообщить об этом напрямую нельзя — всю связь обрезали. Успеть нужно до утра, не утонув в грязи и не нарвавшись на шальную пулю. Дополнительная мотивация для одного из героев — служащий в том злополучном полку брат; второй, кажется, просто готов делать что угодно, лишь бы поскорее вернуться домой.

Бонус от редакции — «Отверженные»


Когда: уже в кино

Где: , ,

Сколько: от 6 рублей

Купить билет

Синхронно с «1917» в минский прокат вышла криминальная драма Ладжа Ли «Отверженные». Вышла без особых амбиций и, кажется, рискует остаться совсем незамеченной. А это, между прочим, фильм из каннского конкурса, номинированный от Франции на «Оскар».

В центре сюжета — трое полицейских, на которых смело можно навесить ярлыки «хороший», «плохой», «злой». Они ездят по городу и с крутым видом разруливают проблемы местных. То девчонкам смартфон разобьют, потому что у них будто бы руки пахнут марихуаной; то нападут на шайку темнокожих малышей, потому что могут; то сами влипнут в историю, для решения которой понадобится помощь местных авторитетов. И если порой встречи копов с разноцветными горожанами смотрятся комично, то временами действие заносит в такие драматургические виражи, что впору брать с собой в кинотеатр валидол.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Время новостей с кассовых фронтов. Премьера «1917», выдвинутая на «Оскар» в каком-то несметном количестве номинаций, стала кассовым лидером только в одной минской...
 
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