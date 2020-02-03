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Из-за аварии на МКАД серьезно затруднено движение

03.02.2020 17:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На МКАД из-за аварии серьезно затруднено движение, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


По информации инспекторов, на внутреннем кольце МКАД в районе съезда на проспект Независимости произошло ДТП. Движение в районе аварии серьезно затруднено, его регулируют инспекторы.

ГАИ рекомендует участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.

 
 
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ГАИ рекомендует участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.
 
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