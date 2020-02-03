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Из-за аварии на МКАД серьезно затруднено движение
Источник материала: Tut.by
На МКАД из-за аварии серьезно затруднено движение,
По информации инспекторов, на внутреннем кольце МКАД в районе съезда на проспект Независимости произошло ДТП. Движение в районе аварии серьезно затруднено, его регулируют инспекторы.
ГАИ рекомендует участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.
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ГАИ рекомендует участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.
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