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Ночная авария на Партизанском. Mazda вылетела на тротуар и перевернулась

03.02.2020 17:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Серьезное дтп произошло этой ночью в столице. На Партизанском проспекте столкнулись два автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ночная авария на Партизанском. Mazda вылетела на тротуар и перевернулась

По предварительной информации, водитель BMW выбрал неверную скорость и потерял управление. Произошло столкновение с автомобилем Mazda, который от удара перевернулся и вылетел на тротуар. Водитель опрокинутого авто в больнице. Предполагаемый виновник аварии серьезно не пострадал.

Ночная авария на Партизанском. Mazda вылетела на тротуар и перевернулась

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Новости Беларуси. Серьезное дтп произошло этой ночью в столице. На Партизанском проспекте столкнулись два автомобиля, сообщили в программе «Столичные...
 
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