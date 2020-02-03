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Шок! В Бобруйске во дворе дома нашли труп женщины

03.02.2020 17:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Бобруйске следователи устанавливают обстоятельства убийства женщины.



Вечером 2 февраля в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Ленина обнаружено тело женщины без признаков жизни.

Погибшей является 41-летняя жительница Бобруйска. Установлено, что смерть женщины носит криминальный характер.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК. 

По подозрению в совершении преступления задержан 44-летний мужчина, у которого накануне женщина была в гостях. Там же обнаружены ее личные вещи.
 
 
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В Бобруйске следователи устанавливают обстоятельства убийства женщины.
 
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