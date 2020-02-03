Клиенты Белинвестбанка не могут снять наличные и расплатиться карточками за товары. В чем причина

Источник материала: Tut.by

Клиенты Белинвестбанка сообщают, что 3 февраля столкнулись со сложностями при оплате товаров и услуг карточками, которые выпущены в этом банке, а также не могут войти в интернет-банкинг. «Около часа я нахожусь в отделении банка, ничего не работает, работники разводят руками», — сообщает один из читателей. Другой пользователь отмечает, что не может дозвониться в колл-центр банка. В Белинвестбанке пояснили, с чем связаны перебои в работе.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В банке сообщили, что перерывы в обслуживании клиентов — юрлиц и физлиц — связаны с перебоями в работе сетевого оборудования Белинвестбанка.

— Наблюдаются перерывы в обслуживании держателей карточек в организациях торговли и сервиса, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах, — сообщают в банке. — Временно недоступны каналы дистанционного банковского обслуживания. Проведение платежей от юридических лиц со стороны банка будет продлено сегодня на максимально возможное время.

В банке отмечают, что сейчас «проводятся все необходимые мероприятия для восстановления работоспособности систем, о возобновлении работы банковских сервисов будет сообщено дополнительно».