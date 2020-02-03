В Столинском районе 16-летний водитель «жигулей» сбил двух школьников

Источник материала: Tut.by

В Столинском районе несовершеннолетний бесправник сбил двух школьников, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла 2 февраля, около 20.45, в агрогородке Ольшаны. По предварительной информации, 16-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ, ехал по улице Советской и напротив дома № 36 сбил двух 16-летних пешеходов, шедших в попутном направлении по правому краю проезжей части.

В результате ДТП школьники получили травмы и были госпитализированы.

В ГАИ отметили, что на автомобиле не было регистрационных знаков, а также он эксплуатировался без страховки.