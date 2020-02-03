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В Столинском районе 16-летний водитель «жигулей» сбил двух школьников
Источник материала: Tut.by
В Столинском районе несовершеннолетний бесправник сбил двух школьников,
Авария произошла 2 февраля, около 20.45, в агрогородке Ольшаны. По предварительной информации, 16-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ, ехал по улице Советской и напротив дома № 36 сбил двух 16-летних пешеходов, шедших в попутном направлении по правому краю проезжей части.
В результате ДТП школьники получили травмы и были госпитализированы.
В ГАИ отметили, что на автомобиле не было регистрационных знаков, а также он эксплуатировался без страховки.
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На автомобиле не было регистрационных знаков, а также он эксплуатировался без страховки.
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