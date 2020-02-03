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В Столинском районе 16-летний водитель «жигулей» сбил двух школьников

03.02.2020 15:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Столинском районе несовершеннолетний бесправник сбил двух школьников, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Авария произошла 2 февраля, около 20.45, в агрогородке Ольшаны. По предварительной информации, 16-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ, ехал по улице Советской и напротив дома № 36 сбил двух 16-летних пешеходов, шедших в попутном направлении по правому краю проезжей части.

В результате ДТП школьники получили травмы и были госпитализированы.

В ГАИ отметили, что на автомобиле не было регистрационных знаков, а также он эксплуатировался без страховки.

 
 
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На автомобиле не было регистрационных знаков, а также он эксплуатировался без страховки.
 
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