Какие напитки продлевают жизнь









Зарубежные ученые провели ряд исследований и смогли выяснить, что нужно пить для увеличения продолжительности жизни. Результаты исследования были опубликованы в зарубежных СМИ.

Какие напитки были признаны самыми эффективными в данном вопросе:

1. Кофе. Разумеется, пить его следует в ограниченном количестве при отсутствии противопоказаний. Для всех остальных кофе является прекрасным способом насытить организм антиоксидантами, что препятствует развитию воспалительных процессов и сохраняет молодость на долгие годы.





В состав кофе входит ряд полезных веществ: около 30 органических кислот, калий, кальций, фосфор, сера, железо и серотонин, отвечающий за хорошее настроение.





Кофе прекрасно влияет на мозг и улучшает качество интеллектуальной деятельности, поэтому если вам нужен перерыв в течение дня, то идеальным способом взбодриться станет чашечка натурального кофе. Также медики выяснили, что употребление напитка может защитить от необратимых изменений мозга, в частности, выступить профилактикой против болезней Альцгеймера и Паркинсона.





За счет мощного антиоксидантного состава кофе способствует очищению печени и защите от онкологических заболеваний.





Не стоит пить кофе тем, у кого есть существенные проблемы со сном, гипертония или же серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой.





2. Зеленый чай. Один из самых надежных способов очистить свой организм от токсинов и шлаков, а также избавиться от лишней жидкости, что может стать идеальным средством избавления от отечности.





Зеленый чай помогает худеющим, поскольку помогает избавиться от лишних килограммов. Напиток помогает сохранить красоту, здоровье и молодость на долгие годы, а также защитить от ряда серьезных недугов, включая онкологические заболевания.





3. Вода. Это самый простой метод, позволяющий очистить организм от любых токсических веществ. В сутки нужно выпивать не менее 2 литров чистой питьевой воды. Также полезные свойства повышаются, если в жидкость добавить лимонный сок.





Фото: Pixabay



