«Она потеряла почти всех». Девушку судят за ДТП, в котором погибли ее мать и бабушка

Источник материала: Tut.by

«Только не лишайте Юлю свободы, мы и так столько перенесли…» — просят в суде потерпевшие. Они же в этом деле о ДТП являются родственниками обвиняемой. Летом прошлого года 19-летняя Юля ехала по трассе и вылетела на встречку. В результате столкновения Skoda Octavia с Land Rover погибли ее мама и бабушка, остальные шесть участников аварии получили травмы. Виновной водитель себя не признала.





Авария произошла днем 25 августа 2019 года в районе поворота на Боровляны (Минский район). 19-летняя водитель Skoda ехала по трассе М3 Минск — Витебск. На 12-м километре дороги она не справилась с управлением и в заносе выехала на встречку, где столкнулась с Land Rover.



Фото: Следственный комитет

В результате ДТП 70-летняя пассажирка Skoda от полученных травм умерла на месте происшествия. Водитель Skoda, ребенок и 41-летняя пассажирка были доставлены в больницу, где спустя несколько часов последняя скончалась . Водитель Land Rover и трое его пассажиров, двое из которых дети, были госпитализированы.





Ехала 126 км/ч вместо 70 Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Небольшой зал суда Минского района был полон людей: обвиняемая и ее адвокат, двое потерпевших, много слушателей, среди которых — близкие обвиняемой, за дверями — один свидетель. Пострадавшие, которые ехали на Land Rover, на заседание не явились: известили суд, что из России ехать им далеко, а потому просят рассматривать дело в их отсутствие. Гособвинитель озвучил данные экспертизы: Skoda Octavia, которой управляла Юлия, ехала со скоростью 126 км/ч. При этом автомобилистка имела право двигаться не больше 70 км/ч — как молодой водитель со стажем управления авто до двух лет. По сведениям прокурора, девушка беспричинно выехала за пределы проезжей части, потеряла контроль над управлением автомобилем, который впоследствии ушел в занос и столкнулся Land Rover на российских номерах.

Обвиняемая кивнула головой: слова прокурора ей были понятны. Однако, виновной она себя не признала. В первый день рассмотрения дела в суде девушка отказалась от дачи показаний — сослалась на плохое самочувствие. Юлия, 20-летняя студентка третьекурсница одного из столичных университетов. Родом девушка из Витебской области, сейчас живет в Минске. Skoda Octavia, на которой она попала в аварию, раньше принадлежал ее отцу, но после его смерти автомобиль перешел в собственность его супруги и двоих детей. Погибшие в аварии женщины — мать обвиняемой и ее бабушка по материнской линии. Серьезные травмы получил брат автомобилистки — 9-летний Дима. «Просим свободы ее не лишать»

Первым слово в суде предоставили пострадавшим. Это родной дядя обвиняемой девушки и ее бабушка — мать отца, которая представляет интересы своего несовершеннолетнего внука Димы.

— Юля и ее мать, моя сестра, в пятницу приехали к нам в гости в Глубокое. В воскресенье они уезжали. Юля была за рулем, спереди справа села моя мать, сестра — сзади справа, а племянник Дмитрий сзади слева. Погода ясная была, хорошая, — вспоминает пострадавший Геннадий.

Мужчина говорит, что противопоказаний для управления авто у его племянницы не было, спиртное она не употребляла вообще. По его мнению, машина была исправна, техосмотр пройден. Водительские права девушка получила около года назад и была очень щепетильна в вопросах безопасности. То, что по результатам экспертизы было установлено превышение скорости, по словам Геннадия, «ошибка какая-то, не могла она так быстро ехать».





— Они уехали, а через некоторое время моя жена начала звонить Юле, потом прибежала и сказала, что наши родные разбились. Позвонил тогда я, взял трубку сотрудник МЧС и сказал: женщина все… А сестра моя в больнице.

Дядя заявил, что никаких претензий к племяннице не имеет и попросил у суда, чтобы Юлю не лишали свободы, «нам и так хватило». Также мужчина не заявлял гражданский иск о материальном возмещении морального вреда.

Племяннику Дмитрия, который получил в аварии травмы, на заседание не привели. Его опекун — бабушка по отцовской линии — объяснила: мальчик почти четыре месяца был на вытяжке, он еще полностью не восстановился, находится на домашнем обучении, поэтому не стоит его волновать.





— Я сейчас живу с детьми [внуками]. С Юлей я в прекрасных отношениях. Девочка хорошая, с золотой медалью школу закончила, — сразу вносит ясность женщина. — Занос был, а отчего он возник… Я не считаю ее виноватой, она столько уже перетерпела.

Женщина отметила: во время поездки была помеха была — бабушка уронила телефон под ноги Юле, это привело к ДТП. Кстати, на этой же версии настаивает и дядя Геннадий: об этом родственникам рассказала сама девушка.

— Дима сказал, что ничего не помнит, он только плачет и жалеет Юлю. Прошу, не лишайте ее свободы. Она всех потеряла. Никого не осталось, кроме меня, дяди и брата, а внука ведь еще воспитывать надо, — обратилась женщина к суду.

«Ехала она в заносе не меньше сотни»

Свидетелем ДТП был водитель Александр — он ехал за рулем Citroen C5, вместе с ним был его тесть.

— Нормальная погода была, препятствий не было. Я ехал где-то 99 км/ч и видел эту машину [Skoda] еще около заправки, она была в первой полосе. Двигались мы почти с одинаковой скоростью. А потом я захотел ее опередить по второй полосе. Тесть увидел, что Skoda пошла в занос и сказал про это. Я повернулся влево — увидел, что Skoda несло в мою сторону. При этом моя скорость была 105−107 км/ч, а Skoda ехала не меньше 100, — рассказал мужчина.

Когда Skoda неслась в заносе, Александр увидел поднятые руки водителя, но были ли они на руле или просто вскинуты вверх — сказать он затрудняется.





— Колеса у той машины были вывернуты в левую сторону, а когда возле меня проносилась — вправо. Сам момент удара двух авто я видел в зеркало.

Свидетель отмечает: движение по дороге в тот момент было довольно интенсивным. После ДТП несколько машин остановились. Впереди был Volkswagen Passat, из него выскочил человек и начал снимать на телефон все происходящее. Сам Александр залез на джип и доставал оттуда людей.

— В Skoda женщина лежала непонятно ногами вперед, вторая — на асфальте. А ребенка я не видел. Девушка кричала: «Мама, мама!»…

Заседание продолжится 4 февраля.