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Не продешевить бы. Стало известно о тайном письме – предложении Трампа к Лукашенко

03.02.2020 21:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госсекретарь США Майк Помпео якобы передал главе Беларуси Александру Лукашенко личное письмо от президента Дональда Трампа.

Не продешевить бы. Стало известно о тайном письме – предложении Трампа к Лукашенко
С таким инсайдом выступил Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ, который специализируется на «сливах» из Кремля. При этом озвученная информация выглядит не слишком правдоподобно, пишет kordon.org.ua

«Для защиты суверенитета Беларуси США предлагают вступление в ВТО, НАТО и ЕС в течение трех лет, снятие всех санкций, помощь в проведении реформ и кредитную линию на 25 млрд долларов», – сказано в сообщении.

Сообщается, что США якобы пообещали Беларуси «сохранение суверенности» и поддержку на международном уровне.

Однако политический обозреватель Артём Шрайбман скептически оценивает слухи о том, что президент США Дональд Трамп предложил Александру Лукашенко “большую восточноевропейскую сделку”. По мнению Шрайбмана, ни Трамп, ни тем более госсекретарь США Майк Помпео не уполномочены определять союзы, в которые могут вступить Польша, Украина и прибалтийские республики, пишет euroradio.fm

“Сегодня и в обозримой перспективе такого союза быть не может, — убеждён Шрайбман. — Эти страны входят в разные интеграционные блоки, которые очень серьёзно ограничивают их возможности создавать что-то между собой. У них разная политическая система. Беларусь — авторитарная страна, её никто не примет ни в какие европейские или даже восточно-европейские интеграционные структуры. И, что самое главное, она не может без колоссального ущерба для экономики выйти из возглавляемых Россией союзов”. 

После визита Майкла Помпео в Минск сразу несколько анонимных Телеграм-каналов, российских и пророссийских, написали, что Трамп предложил Лукашенко создать этакое "Великое княжество Литовское 2.0" из территорий Беларуси, Украины, Польши и стран Балтии “с одновременным участием в ЕС, НАТО и ЕАЭС”.

“Я думаю, такие фейки будут рождаться регулярно по мере информационного противостояния Минска и Москвы, — комментирует Шрайбман. — Надо привыкать и прекращать относиться к ним всерьёз. Ни у Трампа, ни у Помпео нет полномочий делать такие предложения. Они не руководят поведением всех упомянутых стран”.  


Рассуждая о том, возможен ли подобный союз в необозримом будущем, Шрайбман, заметил, что для этого должны разорваться сегодняшние интеграционные блоки. 

“Тогда ничего нельзя исключать, никакого переформатирования, — говорит он. — Но для этого в Беларуси должна произойти смена власти, развалиться Евразийский экономический союз, Союзное государство, ОДКБ, сильно пострадать в своей значимости Евросоюз”.  

По мнению Шрайбмана, такая вероятность в ближайшее время тождественна тому, что Лукашенко проиграет выборы в 2020 году.
 
Теги: Минск
 
 
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Госсекретарь США Майк Помпео якобы передал главе Беларуси Александру Лукашенко личное письмо от президента Дональда Трампа.
 
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