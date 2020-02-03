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Минимальный срок пребывания в ЛТП для завсегдатаев этих учреждений могут увеличить
03.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Для граждан, которые направлялись в ЛТП три и более раз, минимальный срок нахождения в таких учреждениях могут увеличить по решению суда с одного года до двух. Об этом рассказал корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Александр Данченко.
Новация содержится в изменении в закон «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них». Поправки депутатский корпус планирует рассмотреть в первом чтении уже на предстоящей весенней сессии.
Парламентарий напомнил, что в ЛТП направляются трудоспособные граждане, больные хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, которые систематически привлекаются к административной ответственности за совершение правонарушений в состоянии опьянения или под воздействием наркотических средств, психотропов, токсических или иных одурманивающих препаратов. «В данные учреждения помещают неработающих и трудоспособных, тех, кто ведет асоциальный образ жизни и над которыми установлен
Проект закона также
Второй вид предназначен для лиц, ранее судимых, а также направленных в ЛТП во второй и последующие разы. Для них планируется регламентировать сокращение продолжительности личного времени с трех до одного часа и уменьшение жилой площади на одного человека в спальном помещении с 2,5 до 2 кв.м. Кроме того, для них, в соответствии с нормами для содержащихся в исправительных учреждениях, могут изменить количество разрешенных к получению посылок, передач, бандеролей и мелких пакетов.
«В поправках к закону упоминается и третья категория граждан. Они размещаются отдельно. Это те люди, которые добровольно изъявили желание на проведение лечения от хронического алкоголизма, наркомании или токсикомании, и дали согласие на оказание им психиатрической помощи в соответствии с законодательством о здравоохранении», — отметил депутат.
Во многом подготовка правовых изменений направлена на корректировку действующего закона в части приведения его в соответствие с декретом №3, который вводит новое понятие — трудоспособные неработающие граждане, ведущие асоциальный образ жизни. Смысловое наполнение данному понятию («ведение асоциального образа жизни») впервые дается именно в законопроекте. Оно означает злоупотребление гражданином алкоголем, наркотиками и т.п. и совершение правонарушений под воздействием данных веществ.
Изменение в закон о порядке и условиях направления граждан в ЛТП профильная парламентская комиссия обсудит на заседании 4 февраля.
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Для граждан, которые направлялись в ЛТП три и более раз, минимальный срок нахождения в таких учреждениях могут увеличить по решению суда с одного года до двух. Об...
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