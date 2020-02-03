Первый участник праймериз определился - Юрий Губаревич

Сегодня было объявлено о формировании Штаба «Народного голосования» и начался прием заявок от потенциальных кандидатов на Участие в определении единого кандидата от демократических сил Беларуси на президентских выборах. Первым заявку на Участие отказался Председатель Движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

В соответствии с процедурой для участия в "Народном голосовании" Губаревич представил в штаб выписку из решения Конференции Движения о выдвижении его кандидатуры. Решение об этом было принято в декабре 2018 года, лидер организации был выдвинут «кандидатом на президентских выборах 2020 году и в праймериз» коалиции.





«У меня серьезные планы на участие и победу в праймериз. Готов представлять интересы широкого круга людей, которым близки европейские ценности, демократия и национальное возрождение», - заявил Губаревич после подачи заявки.





Политик убежден, что в случае, если в компании "Народное голосование" примут участие не только активисты демократических структур, но и то большинство граждан, которые требуют перемен, можно рассчитывать на победу.









Напомним, что представители пяти политических структур (ОГП, БСДП, БХД, Движение «За Свободу» и Партии БНФ) провели 27 января совместную пресс-конференцию, на которой объявили о начале процедуры избрания единого кандидата в президенты.





Сейчас создан штаб праймериз - «Народного голосования». В соответствии с закрепленной процедурой, заявки от желающих участвовать в процедуре принимаемых от сегодня и до 16 февраля. Рассмотрение заявок закончится до 3 марта, после чего начнется голосование в интернете и стартуют поездки по регионам.



