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Первый участник праймериз определился - Юрий Губаревич

03.02.2020 21:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первым заявку на Участие отказался Председатель Движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

Первый участник праймериз определился - Юрий Губаревич
Сегодня было объявлено о формировании Штаба «Народного голосования» и начался прием заявок от потенциальных кандидатов на Участие в определении единого кандидата от демократических сил Беларуси на президентских выборах. Первым заявку на Участие отказался Председатель Движения «За Свободу» Юрий Губаревич.
В соответствии с процедурой для участия в "Народном голосовании" Губаревич представил в штаб выписку из решения Конференции Движения о выдвижении его кандидатуры. Решение об этом было принято в декабре 2018 года, лидер организации был выдвинут «кандидатом на президентских выборах 2020 году и в праймериз» коалиции.

«У меня серьезные планы на участие и победу в праймериз. Готов представлять интересы широкого круга людей, которым близки европейские ценности, демократия и национальное возрождение», - заявил Губаревич после подачи заявки.

Политик убежден, что в случае, если в компании "Народное голосование" примут участие не только активисты демократических структур, но и то большинство граждан, которые требуют перемен, можно рассчитывать на победу.


Напомним, что представители пяти политических структур (ОГП, БСДП, БХД, Движение «За Свободу» и Партии БНФ) провели 27 января совместную пресс-конференцию, на которой объявили о начале процедуры избрания единого кандидата в президенты.

Сейчас создан штаб праймериз - «Народного голосования». В соответствии с закрепленной процедурой, заявки от желающих участвовать в процедуре принимаемых от сегодня и до 16 февраля. Рассмотрение заявок закончится до 3 марта, после чего начнется голосование в интернете и стартуют поездки по регионам.
 
 
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Первым заявку на Участие отказался Председатель Движения «За Свободу» Юрий Губаревич.
 
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