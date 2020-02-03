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Новые школы, каток, жильё для многодетных. Во Фрунзенском районе улучшат социальную инфраструктуру
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новые школы, оздоровительный центр и жилье для многодетных. 2020 год для Фрунзенского района начинается с масштабных перемен, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, 54-я школа в микрорайоне Каменная Горка-3 заработает уже в следующем учебном году. Она примет более тысячи учеников. Кроме того, во Фрунзенском районе начнется проектирование еще четырех учреждений образования.
Не обойдется и без новых спортивных объектов. Здесь будут построены три физкультурно-оздоровительных комплекса. Один из них – с ледовым катком. Хорошие новости есть и для многодетных семей: в районе возведут для них четыре многоквартирных дома, а также детский садик.
Татьяна Кузьменкова, заместитель начальника управления по образованию администрации Фрунзенского района:
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Новости Беларуси. Новые школы, оздоровительный центр и жилье для многодетных. 2020 год для Фрунзенского района начинается с масштабных перемен, сообщили в программе...
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