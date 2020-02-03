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Новые школы, каток, жильё для многодетных. Во Фрунзенском районе улучшат социальную инфраструктуру

03.02.2020 21:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новые школы, оздоровительный центр и жилье для многодетных. 2020 год для Фрунзенского района начинается с масштабных перемен, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новые школы, каток, жильё для многодетных. Во Фрунзенском районе улучшат социальную инфраструктуру

Так, 54-я школа в микрорайоне Каменная Горка-3 заработает уже в следующем учебном году. Она примет более тысячи учеников. Кроме того, во Фрунзенском районе начнется проектирование еще четырех учреждений образования.

Новые школы, каток, жильё для многодетных. Во Фрунзенском районе улучшат социальную инфраструктуру

Не обойдется и без новых спортивных объектов. Здесь будут построены три физкультурно-оздоровительных комплекса. Один из них – с ледовым катком. Хорошие новости есть и для многодетных семей: в районе возведут для них четыре многоквартирных дома, а также детский садик.

Новые школы, каток, жильё для многодетных. Во Фрунзенском районе улучшат социальную инфраструктуру

Татьяна Кузьменкова, заместитель начальника управления по образованию администрации Фрунзенского района:
В 20-м году в микрорайоне Масюковщина-5 введется в эксплуатацию дошкольное учреждение на 230 мест. Чтобы обеспечить всех желающих шаговой доступностью в учреждения образования.

Люди в материале: Татьяна Кузьменкова
 
 
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Новости Беларуси. Новые школы, оздоровительный центр и жилье для многодетных. 2020 год для Фрунзенского района начинается с масштабных перемен, сообщили в программе...
 
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