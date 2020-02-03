Спиральное плетение признали культурным наследием Беларуси. Рассказываем про древнюю технику

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Традиционная технология спирального плетения получила статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Это один из наиболее древних видов плетения. С его помощью изготавливали предметы домашнего обихода, посуду и даже мебель. Особо популярной эта технология была в Городокском, Браславском, Верхнедвинском районах и Витебске, где сейчас и занимаются ее возрождением.





Как оживают традиции увидела Анастасия Бут. Подробности в видеоматериале .



