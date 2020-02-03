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Спиральное плетение признали культурным наследием Беларуси. Рассказываем про древнюю технику

03.02.2020 22:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Традиционная технология спирального плетения получила статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спиральное плетение признали культурным наследием Беларуси. Рассказываем про древнюю технику

Это один из наиболее древних видов плетения. С его помощью изготавливали предметы домашнего обихода, посуду и даже мебель. Особо популярной эта технология была в Городокском, Браславском, Верхнедвинском районах и Витебске, где сейчас и занимаются ее возрождением. 

Спиральное плетение признали культурным наследием Беларуси. Рассказываем про древнюю технику

Как оживают традиции увидела Анастасия Бут. Подробности в видеоматериале.

Спиральное плетение признали культурным наследием Беларуси. Рассказываем про древнюю технику

Люди в материале: Анастасия Бут
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Традиционная технология спирального плетения получила статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси, сообщили в программе...
 
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