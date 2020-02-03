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Помощь в пределах «золотого часа». В Островце открыли межрегиональную клинику

03.02.2020 23:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В городе атомщиков Островце открыли первую очередь новой районной клинической больницы. Она станет не только межрайонным центром, но и будет принимать пациентов из других областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помощь в пределах «золотого часа». В Островце открыли межрегиональную клинику

Специалисты уже называют больницу клиникой нового типа. Во-первых, из-за начинки, она самая высокотехнологичная в регионе: компьютерные и магнитно-резонансные томографы и полный набор диагностических инструментов на уровне столичных и даже зарубежных клиник. Во-вторых, в больнице впервые в Гродненской области экспериментально организовали межрегиональный центр кардиологии. Здесь окажут помощь жителям Островецкого, Ошмянского и Сморгонского районов, а также пациентам из соседней Минской области: Воложина, Молодечно и Мяделя.

Помощь в пределах «золотого часа». В Островце открыли межрегиональную клинику

Алла Казак, жительница Островца:
Больница современная, замечательная, условия просто супер! Как в санатории!

Помощь в пределах «золотого часа». В Островце открыли межрегиональную клинику

Ирина Галко, жительница Островца:
Было очень тесно и было большое скопление людей. Сейчас очень уютно, тепло, светло.

Помощь в пределах «золотого часа». В Островце открыли межрегиональную клинику

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:
Такие центры выбраны, чтобы любому пациенту, нам с вами, было удобно добраться до центральной районной больницы в пределах радиуса 70 километров для того, чтобы получить плановую или экстренную помощь высокого качества. И вот в течение этого «золотого часа», если вдруг случится беда, мы дадим возможность получить экстренную помощь каждому пациенту.

Помощь в пределах «золотого часа». В Островце открыли межрегиональную клинику

Решают в Островце и квартирный вопрос для молодых специалистов-медиков. Для них полным ходом возводят арендные дома. В целом в связи со строительством АЭС планируется, что население района увеличится больше чем в четыре раза.

Помощь в пределах «золотого часа». В Островце открыли межрегиональную клинику

Люди в материале: Алла Казак, Ирина Галко, Виктор Пранюк
 
 
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Новости Беларуси. В городе атомщиков Островце открыли первую очередь новой районной клинической больницы. Она станет не только межрайонным центром, но и будет...
 
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