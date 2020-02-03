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Помощь в пределах «золотого часа». В Островце открыли межрегиональную клинику
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В городе атомщиков Островце открыли первую очередь новой районной клинической больницы. Она станет не только межрайонным центром, но и будет принимать пациентов из других областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты уже называют больницу клиникой нового типа. Во-первых, из-за начинки, она самая высокотехнологичная в регионе: компьютерные и магнитно-резонансные томографы и полный набор диагностических инструментов на уровне столичных и даже зарубежных клиник. Во-вторых, в больнице впервые в Гродненской области экспериментально организовали межрегиональный центр кардиологии. Здесь окажут помощь жителям Островецкого, Ошмянского и Сморгонского районов, а также пациентам из соседней Минской области: Воложина, Молодечно и Мяделя.
Алла Казак, жительница Островца:
Ирина Галко, жительница Островца:
Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:
Решают в Островце и квартирный вопрос для молодых специалистов-медиков. Для них полным ходом возводят арендные дома. В целом в связи со строительством АЭС планируется, что население района увеличится больше чем в четыре раза.
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Новости Беларуси. В городе атомщиков Островце открыли первую очередь новой районной клинической больницы. Она станет не только межрайонным центром, но и будет...
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