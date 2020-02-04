ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Арабам предложили модернизировать три гостиницы в Минске на выбор. Какая им понравилась больше?

04.02.2020 06:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В конце ноября мы писали, что Мингорисполкому поручили определить, какую гостиницу в столице можно отдать на модернизацию крупным арабским инвесторам. В итоге уже в январе арабам показали три отеля на выбор, сообщили REALTY.TUT.BY источники. Рассказываем, какие именно.


Фото: booking.com

В ноябре в Беларусь приезжал председатель совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммед Али аль-Аббар, который обсуждал с Александром Лукашенко возможность работы этой структуры в нашей стране. Тогда нескольким представителям инвесторов из ОАЭ не удалось заселиться в Минске в один отель из-за отсутствия свободных мест, поэтому пришлось выбрать разные. Они, как бизнесмены, оценили высокую загрузку и спрос на хорошие гостиницы в Минске, поэтому и предложили модернизировать одну из старых гостиниц в современный отель.

После этого Мингорисполкому была поставлена задача проанализировать работу гостиниц по разным критериям, чтобы на основании этого анализа можно было подобрать подходящую для модернизации арабами.

Как рассказали источники, в январе бизнесменам из ОАЭ показали три выбранные гостиницы: «Турист» на Партизанском, «Спутник» на Чкалова и недостроенный «Хаятт» на Старовиленской.


«Турист». Фото: booking.com

«Спутник». Фото: booking.com

«Хаятт». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Инвесторы заинтересовались всеми этими объектами, но, судя по всему, больше всего им понравился «Турист». Во-первых, из-за потенциала здания. Во-вторых, из-за потенциала места: прямо у метро и недалеко от будущего Национального футбольного стадиона. Но пока конкретного решения они не приняли и поехали в ОАЭ думать.

Как рассказывал в ноябре тогдашний первый вице-премьер Александр Турчин, для модернизации гостиницы арабским инвесторам нужно около шести месяцев.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Идея о модернизации одной из минских гостиниц родилась после визита арабских инвесторов в Беларусь в конце 2019 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Провожая на пенсию, слуцких ветеранов-спасателей облили водой. Видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Слуцк Город

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика