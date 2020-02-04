Миллион алых роз — для улучшения памяти!

Источник материала: Полымя

Запахи играют большую роль в процессе запоминания и в определенных случаях могут «оживить» память. Ученые уже давно заметили этот факт, а в ходе недавнего исследования сумели доказать его экспериментально, сообщает Scientific Reports .





Сотрудники Университета Фрайбурга (Германия) провели эксперимент с участием 54 школьников из шестого класса. Детей разделили на две группы. Одним раздали ароматические палочки с запахом роз. Дети держали их рядом с собой, когда заучивали английские слова и ложились спать. Вторая, контрольная группа жила обычной жизнью.

В результате оказалось, что ученики из первой группы запомнили новые слова на 30% лучше своих сверстников. Ученые отметили, что благотворный эффект у такой «ароматерапии» действительно присутствует, и им можно пользоваться в реальной жизни.

Специалисты отмечают, что влияние запахов на память связано со строением человеческого мозга. За запоминание и хранение новой информации отвечает гиппокамп, а он, в свою очередь, напрямую связан с органами обоняния. Но это не касается моторных навыков (плавание, танцы, езда на велосипеде). Они закрепляются иным образом, и гиппокамп в этом практически не задействован.

Источник: mir24.tv