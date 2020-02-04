Провожая на пенсию, слуцких ветеранов-спасателей облили водой. Видео

Источник материала: Слуцк Город

Добрая традиция в МЧС: спасатели уходят на пенсию в буквальном смысле сквозь воду.

Сегодня в Слуцком РОЧС торжественно провели на заслуженный отдых:

начальника отдела подполковника внутренней службы Лиходиевского Дмитрия Леонидовича ,

, начальника пожарного аварийно-спасательного поста №12 в деревне Гацук старшего прапорщика Батуревича Сергея Валерьевича,

водителя аварийно-спасательной части №2 старшего прапорщика Ратомского Александра Олеговича.

Ветераны прошли через водяную завесу, попрощались с коллегами, а напоследок их облили из пожарных стволов. Вот как это было.



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