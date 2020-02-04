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Провожая на пенсию, слуцких ветеранов-спасателей облили водой. Видео

04.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Добрая традиция в МЧС: спасатели уходят на пенсию в буквальном смысле сквозь воду.

Сегодня в Слуцком РОЧС торжественно провели на заслуженный отдых:

  • начальника отдела подполковника внутренней службы Лиходиевского Дмитрия Леонидовича,
  • начальника пожарного аварийно-спасательного поста №12 в деревне Гацук старшего прапорщика Батуревича Сергея Валерьевича,
  • водителя аварийно-спасательной части №2 старшего прапорщика Ратомского Александра Олеговича.

Ветераны прошли через водяную завесу, попрощались с коллегами, а напоследок их облили из пожарных стволов. Вот как это было.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Добрая традиция в МЧС: спасатели уходят на пенсию в буквальном смысле сквозь воду. Ветераны прошли через водяную завесу, попрощались с коллегами, а напоследок их...
 
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