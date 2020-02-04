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Провожая на пенсию, слуцких ветеранов-спасателей облили водой. Видео
04.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Добрая традиция в МЧС: спасатели уходят на пенсию в буквальном смысле сквозь воду.
Сегодня в Слуцком РОЧС торжественно провели на заслуженный отдых:
Ветераны прошли через водяную завесу, попрощались с коллегами, а напоследок их облили из пожарных стволов. Вот как это было.
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Добрая традиция в МЧС: спасатели уходят на пенсию в буквальном смысле сквозь воду. Ветераны прошли через водяную завесу, попрощались с коллегами, а напоследок их...
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