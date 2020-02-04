8 спектаклей, на которые можно (и нужно) сходить в феврале

Источник материала: Tut.by

Театральная афиша этого месяца — концентрат спектаклей о человеке в пограничной ситуации. Но не только. AFISHA.TUT.BY, как всегда, точно знает, куда пойти: на балет, на творческий вечер или на спектакль по современной белорусской пьесе.



Фото: vk.com/homcosmos

Когда: 6 февраля, 19.00 Где: пространство HIDE Сколько: от 20 рублей Купить билет

Театральный февраль можно начать остросоциально. Табуированные темы, главная из которых телесность, — конек независимого театрального проекта HomoCosmos. «Увидеть розового слона» — пьеса современного эстонского драматурга Пирет Яакс, поставленная эстонским режиссером Калевом Куду. Но знакомство с другой театральной культурой не исключает универсальности истории о крахе иллюзий, ее близости каждому современному человеку. Главный герой этого спектакля — мужчина, который пытается решить проблемы внутри собственной головы, проблемы с алкоголем и проблемы в семье. Его мир, визуализированный одним из самых ярких белорусских сценографов Екатериной Шиманович, — красив и страшен.



Фото: Анна Шарко. Предоставлено Белорусским государственным театром кукол

Когда: 28 февраля, 19.00 Где: Театр кукол Сколько: 10 рублей Купить билет

На афише спектакля «Пушкин. Очень маленькие трагедии» портрет поэта перечеркнут красным крестом. Режиссер Алексей Лелявский как будто снимает с него вселенскую ответственность, не одно десятилетие вербализирующуюся в известный каждому риторический вопрос: «А кто будет? Пушкин?». В своем спектакле Лелявский отшелушивает вековые смыслы и интерпретации, которыми обросли «Маленькие трагедии», и рассказывает нам четыре простые истории о четырех человеческих пороках: скупости, зависти, похоти и богохульстве. Язык этого рассказа ироничен, метафоричен, но очень близок дню сегодняшнему. Редкий зритель не проведет параллелей, когда на фоне иконостаса вдруг появится героиня в балаклаве.



Фото: bolshoibelarus.by

Когда: 7 февраля, 19.00 Где: Большой театр оперы и балета Сколько: 6 — 140 рублей Купить билет

В февральской афише обращает на себя внимание недавняя премьера Театра оперы и балета «Анна Каренина». Кроме названия (а «Анна Каренина» из тех, которые украсят любой репертуар) многих балетоманов привлечет и относительно новое имя хореографа — Ольга Костель. Это ее второй полноформатный балет на сцене минского Большого. Но знатоки уже отмечают собственный стиль: особенные поддержки и вращения. Кроме того, в «Анне Карениной» Ольга Костель и автор либретто. Ключевыми словами в сценической интерпретации романа Льва Толстого для нее стали искренность и подлинность чувств.



Фото: rtbd.by

Когда: 26 февраля, 19.00 Где: Республиканский театр белорусской драматургии Сколько: 13−15,50 рубля Купить билет

Конец февраля — лучшее время, чтобы посмотреть или пересмотреть спектакль Стаса Жиркова по пьесе Александра Вампилова «Утиная охота». Внимание! Сейчас будет спойлер. Но без него не обойтись. В финале Зилов (Максим Брагинец) из фантасмагорического мира, где все устойчивое рушится, а персонажи двоятся, троятся и превращаются в карикатуры, выходит на авансцену и начинает читать стихотворение Стася Карпова «Новую зіму мне не перажыць…» И как же хорошо его слушать, когда февраль почти закончился. Но к этому спокойствию постоянно подкрадывается страх, потому что и зима, и фантасмагория снова наступят. И острое переживание этого внутреннего конфликта вы наверняка запомните.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: unsplash.com

Когда: 18 февраля, 19.00 Где: Ок16 (Октябрьская, 16) Сколько: 25 рублей Купить билет

Февральская афиша презентует столичному зрителю новейшую белорусскую драматургию. Полгода назад пьесу Андрея Иванова «Источники света» читали и обсуждали в рамках конкурса-фестиваля современной белорусской драматургии WriteBox — и вот художественный руководитель «ТОКтеатра» Александр Марченко выпускает по ней премьеру. Скорости для белорусского театрального процесса космические и вселяющие надежду. Имена драматурга и режиссера белорусской публике хорошо известны. Например, по предыдущей совместной работе — спектаклю «С училища» . Истории о том, что каждый любит, как умеет: и пэтэушница, и преподаватель философии. И тем не менее, премьера «Источники света» найдет чем удивить. Драматург Андрей Иванов, который впечатлял нас бытовой достоверностью, создает фантастический мир. А режиссер Александр Марченко, опираясь на традиции индустрии моды, воплощает его в форме vogue-бала.



Фото: rtbd.by

Когда: 25 февраля, 19.00 Где: Республиканский театр белорусской драматургии Сколько: от 8 рублей Купить билет

«Все нормально» — дебютная пьеса драматурга Влады Хмель и один из самых популярных текстов «новой волны» белорусской драматургии. Это диалог двух женщин, но кто именно говорит, понять не так-то и просто. Дуэт исполнительниц превращается в хор архетипических женских образов (мать и дочь, бабушка и внучка, сестры, подруги), которые мучают и любят друг друга одновременно… Кстати, это совместная работа Центра белорусской драматургии и Республиканского театра белорусской драматургии дала возможность проявиться плеяде новых имен: драматургу Владе Хмель, режиссеру Анне Яковлевой и актрисе Ирине Яковец.



Фото: theatrehd.ru

Когда: 29 февраля, 20.55 Где: Кинотеатр «Центральный» Сколько: 19 — 21 рублей Купить билет

Настоящие поклонники оперы вряд ли пропустят эту прямую трансляцию из Metropolitan Opera: слишком уж притягателен треугольник «опера — режиссер — певица». Шедевр Генделя «Агриппина» поставил именитый британский режиссер Дэвид Маквикар. Постсоветскому зрителю он знаком по постановке оперы Бенджамина Бриттена «Поворот винта» в Мариинском театре, принесшей ему «Золотую маску». Ключом для воплощения «Агриппины», наполненной интригами и любовными приключениями, для Маквикара стал черный юмор, который, по мнению режиссера, заложен в оперу самим Генделем. А ведущую партию в спектакле исполнит Джойс Дидонато — одна из самых ярких современных генделевских певиц. Публику поразил не только ее голос, но и стойкость характера: десять лет назад на одном из показов «Севильского цирюльника» певица оступилась и сломала ногу, но не прервала спектакль, а допела его на костылях.



Фото: kupalauski.by

Когда: 9 февраля, 19.00 Где: Национальный академический театр имени Янки Купалы Сколько: 4 — 12 рублей Купить билет

Сотый сезон в Купаловском театре совпал с юбилеями ведущих артистов, и одной из его особенностей стали творческие вечера, которые появляются в афише гораздо чаще, чем обычно. В феврале гостей на творческий вечер ждет заслуженная артистка Беларуси Тамара Миронова. Широкая публика знает ее по ролям в кино — например библиотекарша Анна Петровна в «Рассказах» Михаила Сегала. Театралы любят ее Агату в «Паўлінцы» и Анну в «Вечары», а многие помнят актрису и в спектаклях легендарного Минского драматического театра «Дзе-Я?». Яркими чертами многих ее героинь стали остроумие и находчивость. И конечно, это амплуа (а в чем-то и жизненное кредо) будет определять праздник. Афиша, во всяком случае, обещает: «Легко, просто и весело — в духе нашей юбилярши — проведем этот вечер!»

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