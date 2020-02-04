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Белорусские медики тренируются на случай проникновения коронавируса

04.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские медики отрабатывают действия по выявлению коронавируса у пациентов. В республике проводятся плановые тренировки медперсонала. 

Репетиция поможет выявить все нестыковки и подготовиться ко встрече с инфекцией, заявил министр здравоохранения Владимир Караник. Чиновник подчеркнул: страна работает на опережение. Во всех пунктах пропуска налажен медицинский контроль, а особо тщательно обследуют тех, кто прилетел из Китая. 

«Должна быть четкая логистика. Если пациент с признаками вирусной инфекции обращается в приемный покой или вызывает скорую, и в анамнезе посещение Китайской Народной Республики, то должен быть проведен весь комплекс мероприятий по его доставке в спецучреждение, изоляции, забору биоматериала, последующей санобработке транспорта и места, куда он обратился», – отметил Владимир Караник.

Также министр подчеркнул, что у белорусов, которых эвакуировали из Уханя, признаков опасного вируса не обнаружено. Сейчас они находятся в Казахстане и по завершении карантина вылетят на родину. По данным посольства, в закрытом на карантин китайском городе остаются 12 граждан Беларуси. 



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Репетиция поможет выявить все нестыковки и подготовиться ко встрече с инфекцией, заявил министр здравоохранения Владимир Караник.
 
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