Прибыль дороже репутации: как застройщики поставили под угрозу свое будущее

Источник материала: Tut.by

Государство в очередной раз устами президента осудило застройщиков-толстосумов, зарабатывающих сверхприбыли на небогатом белорусском народе. Ударило по больному — по мечте об отдельном жилье, несбыточной из-за высокого ценника. Подсказало выход: а ограничим-ка толстосумов пятью процентами прибыли. Или заставим строить за свой счет.



Наталья Литовская. Эксперт по жилой недвижимости

И можно констатировать: даже здравомыслящие люди в душе идею поддержали. На чисто эмоциональном уровне. Почему? Это активно обсуждают в соцсетях: застройщики в массе своей постарались сделать все, чтобы их, мягко говоря, не любили.

Вот топ-5 основных претензий ко всем застройщикам:

Необоснованно высокая цена квадратного метра; Непредсказуемые сроки сдачи домов; Изменение проекта в ходе строительства (нет гарантий, что получите то, что было в рекламе); Нет гарантий качества самого строительства; Нет ясности, что будет с парковками и инфраструктурой.

И каждый день мы читаем, как сводки с фронтов: застройщик очередной раз поднял цены, на очередной стройке рухнуло перекрытие/кран, треснула стена, выпало окно. В очередном проекте изменения: покупали квартиры с видом на парк, а теперь окна в окна строят многоэтажку/паркинг. Сдали дом, парковок нет или есть, но платные места на дорогом паркинге. Обещали садик, но садика нет или туда не попасть. Обещали элитный ЖК, построили что-то выскоплотное. Завлекали уникальной экологией — уничтожили своей стройкой все признаки уникальности. Задержали сдачу дома на год. Сдали дом с отвратительным качеством отделки. Вишенка на торте — дом с разрушающимися несущими колоннами.

В Минске сейчас работают два с половиной десятка государственных и негосударственных застройщиков. Среди них есть те, к кому можно предъявить весь топ-5 претензий. Лишь у двух-трех застройщиков репутацию омрачает только ценник на квадратные метры.

Почему нет репутации у молодых компаний, понятно — только вышли из пригорода на минский рынок, не успели ни накосячить, ни заработать авторитет. Но молодых — единицы. Подавляющее большинство застройщиков на рынке больше десяти лет. Казалось бы, должны были научится, должны были наработать хорошее имя. Но — что-то не срослось.

Надо вспомнить, что за последние десять лет застройщики пережили девальвации, резкий рост цен на стройматериалы при рублевой долевке, пережили усложнение процедуры добычи участков под строительство, переварили обязательства по строительству дорогущих паркингов, усложнение кредитования строящихся объектов. Пережили чистку рынка от компаний, не имеющих своих резервов для строительства. Все, кто пережил, адаптировался, перестроился, — уже имеют запас прочности и заслуживают уважения. Но, пока боролись с трудностями и учились зарабатывать при резких изменениях условий на рынке, закладывать риски в цены, было не до репутации.

Владелец одной крупной строительной компании говорил несколько лет назад в частной беседе: чем меньше о нас говорят, хорошего в том числе, тем лучше для бизнеса. Теперь можно констатировать: он сильно ошибался.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Имеем, что имеем. Положительного имиджа практически ни у кого нет. Даже те люди, которые вступили в долевку или купили облигации, не доверяют своему застройщику и уверены, что прибыль того — огромная. Идея «сделать толстосумам а-та-та» легла на благодатную почву. Настолько удобренную недовольством, что даже угроза ухода с рынка большей части коммерческих застройщиков и резкое сокращение коммерческих новостроек людей не пугает. Что начато — достроят, и до свидания. Дальше пусть строят УКСы с ограниченной прибылью и самые сильные коммерсанты, способные достроить дом за свой счет и продать готовое жилье. Что-то ж будут строить, спрос же есть.

Озвучивание сценария с ограничением рентабельности застройщиков и понуждением строить за свой счет — чисто политический ход, отклик на народное негодование. Если он будет реализован, ударит по многим. По бюджету Минска, который потеряет часть налоговых поступлений и доходов от продажи участков с аукциона. По минчанам, которые хотят построить жилье за свой счет (сокращение конкуренции на рынке никогда еще не вело к увеличению доступности товара и улучшению его качества). По строителям, которые потеряют работу в коммерческих компаниях, по компаниям, обслуживающим строительство. Не пострадают только застройщики, чьи долгосрочные проекты рассчитаны на реализацию до 2030 года. Тоже с не лучшей репутацией, но — дружественные президенту.

А теперь риторический вопрос: если бы коммерческие застройщики в массе своей радели не только о прибыли, но и о репутации, возникла бы сейчас угроза их бизнесу?

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