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Колорит «Нового Орлеана» – в Минске!

04.02.2020 07:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Колорит «Нового Орлеана» – в Минске! В комплексе «Минск Мир» стартовали продажи квартир в новом доме.

Колорит «Нового Орлеана» – в Минске!

Новый Орлеан – пожалуй, самый колоритный город в США. Весь пропитанный солнцем, расположенный на морском побережье, в устье великой Миссисипи, за годы своей истории он стал ярким коктейлем различных культур и традиций - от французской элегантности и испанского темперамента до креольского мистицизма и афроамериканской жизнерадостности. Жизнь в нем, как уверяют новоорлеанцы, легка и проста (одно из неофициальных его названий - Big Easy, «большая легкость» с английского). Это город джаза - музыки, в которой импровизация важнее канонов. Энергия города - символа американского Юга обязательно будет ощущаться в доме «Новый Орлеан» в столичном комплексе «Минск Мир». Сегодня здесь началась продажа квартир!

Лучшие условия для покупки квартиры - на старте. Поэтому те покупатели, которые хотели бы получить лучшую цену и наиболее удобную планировку, специально ждут такие моменты. Утро понедельника, 3 февраля, не стало исключением - в офисе продаж застройщика, компании «Дана Холдингз», с открытия многолюдно!

Новый дом - реальная возможность осуществить свою «американскую мечту»! Ведь «Новый Орлеан» – это квартал «Северная Америка», символизирующий на карте комплекса «Минск Мир» образ США и Канады – развитых, высокотехнологичных и современных стран, во многом задающих ритм развития всей планеты. У дома будут два брата - «Нью-Йорк» и «Майами», здания схожей архитектуры. Эта троица создает высотную доминанту всего квартала – образ этакого Манхеттена.

Колорит «Нового Орлеана» – в Минске!

Квартал «Северная Америка»

Посмотрите, как быстро поднимаются этажи! Планируемый срок сдачи «Нового Орлеана» – октябрь нынешнего года, так что новоселья покупателям долго ждать не придется!

Проследить практически в онлайн-режиме, как продвигается строительство всего комплекса «Минск Мир», можно с помощью видео-тура на сайте застройщика.

«Северная Америка» – это самая современная архитектура с зеркальными фасадами и смелыми, яркими формами. По площади это один из самых просторных кварталов комплекса, внутри которого будет построено сразу две школы с оборудованными спортивными городками и стадионом. В соседних кварталах - детские сады.

Колорит «Нового Орлеана» – в Минске!

Колорит «Нового Орлеана» – в Минске!

У каждого дома отлично оборудованные спортивные площадки и детские городки

Непременные атрибуты удобного для жизни квартала – многочисленные кафе, магазины, объекты сферы услуг. И это не только комфорт для жителей, которые будут иметь все необходимое для жизни буквально под рукой, но и возможность для многих предприимчивых людей открыть здесь свой бизнес - рядом с домом!

В каждом дворе - спортивные площадки и детские городки, зоны спокойного отдыха с лавочками и зелеными насаждениями.

Квартал будет закрыт от сквозного движения машин - владельцы смогут оставить свои автомобили на стоянках по внешнему периметру квартала и в крытых паркингах. К слову, первый девятиуровневый паркинг, который вмещает до 800 автомобилей, в комплексе «Минск Мир» открыли минувшей осенью.

Колорит «Нового Орлеана» – в Минске!

Действующий девятиуровневый крытый паркинг

Купите квартиру в доме «Новый Орлеан» – и получите все преимущества комплекса, который строится в самом центре Минска!

Ведь рамками квартала территория комфорта и уюта для жителей не ограничивается. Для них - вся инфраструктура комплекса «Минск Мир», который получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы.

Здесь все необходимое – в шаговой доступности! На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

Буквально по соседству от «Северной Америки» будет разбит новый городской парк площадью 10 гектаров. Это «зеленые легкие» всего комплекса. Здесь найдется место и уединенным дорожкам для прогулок, и фонтанам со скульптурами, и спортивным и детским площадкам - красивейшая территория для спокойного и активного отдыха!

Кстати, все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек - прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопрогулок, так и интенсивных спортивных тренировок.

Нельзя не вспомнить великолепную транспортную инфраструктуру. Две новые станции метро - в границах комплекса, многочисленные остановки общественного транспорта всегда в шаговой доступности.

Колорит «Нового Орлеана» – в Минске!

Две станции метро и остановки наземного транспорта, маршруты которого удобно впишутся в инфраструктуру жилого комплекса

Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – «Мара Молл» с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус.

А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса «Минск Мир» в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.

Колорит «Нового Орлеана» – в Минске!

Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса

Как отмечает менеджер отдела продаж Александр Скобелев, покупатели высоко оценивают преимущества комплекса «Минск Мир».

– Комплекс выгодно расположен на карте Минска. Три минуты на автомобиле до центра. В его границах – сразу две станции метро. Все выезды рядом – на второе кольцо, на кольцевую. В самом комплексе – большой парк, огромный торговый центр, кафе, рестораны, аптеки… Все, что нужно для жизни! – рассказывает Александр.

Шанс стать ближе к мечте - это возможность приобрести квартиру в доме «Новый Орлеан»!

Присмотритесь! Зеркальный фасад с бронзовой тонировкой сверкает, как труба самого Луи Армстронга! В доме - 25 этажей и 294 квартиры площадью от 28 до 75 квадратных метров.

Колорит «Нового Орлеана» – в Минске!

Дом «Новый Орлеан»

Почувствуйте легкость! Все квартиры - свободной планировки. Высота потолков - 2,70 метра, а на последнем этаже - 3 метра! Создать интерьер квартиры под свой вкус и стиль - это реальная возможность для каждого.

Порадуйтесь солнцу! Даже самые небольшие студии в «Новом Орлеане» залиты светом, ведь глухих простенков фасада здесь практически нет: остекленные лоджии - во всех квартирах! Есть также панорамные окна с детскими замками, а в квартирах побольше – еще и балконы. Нижняя часть сплошного остекления не открывается и снабжена усиленными небьющимися двухкамерными стеклопакетами ведущих мировых производителей - для безопасности и удобства жильцов.

Получайте удовольствие! В доме «Новый Орлеан» в просторном лобби высотой более 3 метра – стойка консьержа, зона ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком. Есть отдельный бокс для хранения велосипедов, а также увеличенный тамбур для детских колясок. Лобби имеет два выхода - во двор и на улицу, к стоянкам автомобилей. Кстати, парковки для велосипедов также размещены на придомовой территории.

Колорит «Нового Орлеана» – в Минске!

Колорит «Нового Орлеана» – в Минске!

Лобби дома «Новый Орлеан»

Откройтесь для ярких впечатлений! Поднимитесь в свою квартиру на панорамном лифте - вид на город каждый день будет открываться для вас просто потрясающий! А всего здесь три скоростных и бесшумных лифта от компании OTIS – ведущего производителя подъемного оборудования в мире.

Становитесь владельцем квартиры в доме «Новый Орлеан» – и почувствуйте новые краски жизни! Ведь застройщик предлагает самые выгодные финансовые инструменты для приобретения жилья!

Значительные дополнительные вложения в строительство со стороны инвесторов компании позволили сохранить и улучшить наиболее привлекательный для семей со стабильным доходом инструмент – уникальную длительную беспроцентную рассрочку от застройщика. В комплексе «Минск Мир» она предоставляется до десяти лет. Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Правда, требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие достаточных средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей, который можно оформить в офисе продаже застройщика. Менеджеры отдела продаж помогут найти наиболее подходящий для каждого вариант покупки в рассрочку.

Прекрасная новость есть и для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу – собственными средствами либо с привлечением кредитов банков. При одномоментном внесении средств за квартиру скидка составит до 20%!

Более выгодными для покупателей также стали условия кредитования от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. По программе Беларусбанка ставка по кредиту составит 4,99% в первый год и 10% - на второй и третий год. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

Светлана Иоселевская в отдел продаж компании пришла целенаправленно - в ее планах приобретение квартиры в комплексе «Минск Мир» с максимальной выгодой.

Колорит «Нового Орлеана» – в Минске!

Светлана Иоселевская

– Я рассматриваю вариант в «Минск Мире», так называемую «евродвушку», около 43 квадратных метров. Здесь недалеко метро, основные транспортные развязки. Рядом будет и Международный финансовый центр, что сыграет в будущем существенную роль для развития и района, и всего города. Поэтому эту покупку я рассматриваю как инвестицию в завтрашний день, которая даст определенный результат. Для меня самое интересное условие – стопроцентная предоплата. Она позволяет сократить стоимость каждого квадратного метра до 20% – а соответственно, и стоимость всей квартиры. Но можно рассматривать и рассрочку, и партнерский кредит, которые предоставляет застройщик. Условия – одни из самых лучших в нашей стране, так что все интересно! – считает Светлана.

Используйте эти уникальные возможности!

Все подробности по условиям покупки квартир на старте продаж в доме «Новый Орлеан» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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  Колорит «Нового Орлеана» – в Минске! В комплексе «Минск Мир» стартовали продажи квартир в новом доме. Новый Орлеан – пожалуй, самый колоритный город в США. Весь...
 
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