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«Начались боли». Беременная подруга Илона Маска рассказала о самочувствии

04.02.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известная канадская певица Граймс (Клэр Буше), которая встречается с предпринимателем и основателем SpaceX Илоном Маском, подтвердила слухи о своей беременности и рассказала о самочувствии, выложив пост в инстаграме.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Grimes (@grimes) 31 Янв 2020 в 1:58 PST

«Фейк или нет?» Ха-ха. Ох, я начинаю плохо себя чувствовать. Ха-ха. «Как ты справляешься с работой, будучи беременной?». Мне жаль, но я действительно не продвигала свой альбом должным образом в сетях. Это довольно тяжелое испытание. У меня были осложнения в начале, второй триместр протекал нормально, но начались боли на 25-й неделе. Как я справилась с этим? Честно говоря, мне кажется, что была ужасно плохо подготовлена к тому, что мою беременность будут обсуждать. Я просто не понимала, во что ввязалась, — написала певица.

Также девушка попросила поклонников не обращать внимания на ее эмоциональные всплески. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Grimes (@grimes)

Напомним, от первого брака с писательницей Джастин Уилсон у Илона Маска пятеро детей — двойняшки и тройняшки. Супруги познакомились в университете во время учебы и поженились в 2000 году, а развелись в 2008 г. После развода миллиардер встречался с британской актрисой Талулой Райли  и вскоре сделал ей предложение. Отношения в браке складывались не лучшим образом: пара постоянно расставалась и сходилась вновь. Однако экс-супруги сохранили дружеские отношения. 

В 2017 году стало известно, что Маск встречается с актрисой Эмбер Херд, которая к тому времени находилась в судебных тяжбах с бывшим мужем, актером Джонни Деппом, который, по словам актрисы, ее избивал. Влюбленные сами опубликовали совместное фото в своих инстаграм-аккаунтах. Но и в этом случае роман не продлился долго, но оставил ощутимый след в душе бизнесмена. В интервью журналу Rolling Stone он признался: «Если честно, скорее это она рассталась со мной. А ведь я был по-настоящему влюблен, мне очень больно».

Первое официальное появление в качестве пары с нынешней девушкой, Граймс, состоялось в мае 2017 года, на красной ковровой дорожке Met Gala.

 
 
Ссылка на источник 64
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