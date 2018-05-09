«Начались боли». Беременная подруга Илона Маска рассказала о самочувствии

Источник материала: Tut.by

Известная канадская певица Граймс (Клэр Буше), которая встречается с предпринимателем и основателем SpaceX Илоном Маском, подтвердила слухи о своей беременности и рассказала о самочувствии, выложив пост в инстаграме.

«Фейк или нет?» Ха-ха. Ох, я начинаю плохо себя чувствовать. Ха-ха. «Как ты справляешься с работой, будучи беременной?». Мне жаль, но я действительно не продвигала свой альбом должным образом в сетях. Это довольно тяжелое испытание. У меня были осложнения в начале, второй триместр протекал нормально, но начались боли на 25-й неделе. Как я справилась с этим? Честно говоря, мне кажется, что была ужасно плохо подготовлена к тому, что мою беременность будут обсуждать. Я просто не понимала, во что ввязалась, — написала певица.

Также девушка попросила поклонников не обращать внимания на ее эмоциональные всплески.

Напомним, от первого брака с писательницей Джастин Уилсон у Илона Маска пятеро детей — двойняшки и тройняшки. Супруги познакомились в университете во время учебы и поженились в 2000 году, а развелись в 2008 г. После развода миллиардер встречался с британской актрисой Талулой Райли и вскоре сделал ей предложение. Отношения в браке складывались не лучшим образом: пара постоянно расставалась и сходилась вновь. Однако экс-супруги сохранили дружеские отношения.

В 2017 году стало известно, что Маск встречается с актрисой Эмбер Херд, которая к тому времени находилась в судебных тяжбах с бывшим мужем, актером Джонни Деппом, который, по словам актрисы, ее избивал. Влюбленные сами опубликовали совместное фото в своих инстаграм-аккаунтах. Но и в этом случае роман не продлился долго, но оставил ощутимый след в душе бизнесмена. В интервью журналу Rolling Stone он признался : «Если честно, скорее это она рассталась со мной. А ведь я был по-настоящему влюблен, мне очень больно».

Первое официальное появление в качестве пары с нынешней девушкой, Граймс, состоялось в мае 2017 года, на красной ковровой дорожке Met Gala.